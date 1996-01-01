Американские ученые выяснили, что беременность улучшает здоровье женщины на несколько десятилетий вперед. О том, что беременность положительно влияет на здоровье женщины было известно давно, но о том, что оно носит такой длительный характер, специалисты выяснили только сейчас. Оказывается, что после родов у прекрасной половины человечества улучшается зрение и память.

Эксперты утверждают, что беременность делает женщину более энергичной даже через десятки лет после родов. Такой феномен объясняется тем, что во время беременности и родов в женском организме производится значительный объем гормонов, которые и предопределяют позитивные изменения в мозге.

В результате таких изменений женщины становятся более энергичными, здоровыми, у них улучшается зрение, координация движений и память. Эти позитивные изменения, по утверждению медиков, сохраняются вплоть до 80 лет.