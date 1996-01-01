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Для россиян откроют центры здоровья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Государство решило вплотную заняться здоровым образом жизни россиян: уже в этом году в 83 регионах появятся около 500 центров здоровья, каждый из которых будет рассчитан на 200 тысяч городского населения. На эти цели в бюджете отдельной строкой прописаны 830 миллионов рублей.

Столь серьезная программа финансирования мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан России, включая сокращение потребления алкоголя и табака, принята впервые.

Центры создаются на базе региональных и муниципальных учреждений здравоохранения. В качестве одного из своих приоритетов центры здоровья будут рассматривать борьбу с такими вредными привычками, как курение и пьянство.

Обратившийся в центр сможет пройти первичную диагностику и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни. Каждый центр будет рассчитан на 200 тысяч человек городского населения.

Все исследования в подобных центрах будут бесплатными - так же, как и индивидуальная программа оздоровления, которую врачи будут разрабатывать для каждого человека. Первые профилактические центры начнут работать уже с начала сентября, а все 502 будут принимать пациентов к концу этого года.

Ряд регионов уже включены в число территорий, принимающих участие в реализации нацпроекта "Здоровье" в части формирования здорового образа жизни у населения. К примеру, в Омской области планируется создать три центра здоровья. На эти цели из федерального бюджета будет предоставлена субсидия в размере 5 млн 239 тыс. рублей на закупку оборудования для центра здоровья. Еще 1,5 млн рублей планируется выделить из регионального бюджета.

Четыре центра здоровья откроются в Пензенской области. Иркутская область подала заявку на создание 9 центров здоровья.

Включение региона в число территорий, принимающих участие в реализации нацпроекта "Здоровье" в части формирования здорового образа жизни у населения, позволит дополнительно оснастить учреждения самым современным оборудованием, будет способствовать формированию здорового образа жизни у населения области, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

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