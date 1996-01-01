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Статистики соберутся во Владивостоке
11-13 августа в столице Приморья пройдет межрегиональное совещание руководителей территориальных органов госстатистики, посвященное вопросам качества расчета валового регионального продукта, внедрения двухуровневой интегрированной системы подготовки данных для национальных счетов и подготовки к Всероссийской переписи населения-2010.
Специально для этого во Владивосток прибывает зам. руководителя Росстата Александр СУРИНОВ - профессиональный статистик, блестящий экономист, автор целого ряда публикаций о проблемах и особенностях статистического учета в России. Он курирует такие вопросы государственной статистики, как уровень жизни населения, методологические проблемы статистического учета, организация и проведение ВПН-2010.
А 12 августа он вместе с вице-губернатором Приморского края Любовью ДРОЗДОВОЙ и руководителем Приморскстата Виктором ШАПОВАЛОВЫМ примет участие в пресс-конференции, организованной Приморскстатом, и ответит на вопросы приморских журналистов.
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