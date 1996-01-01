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Как посчитать новую пенсию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Новые пенсионные законы, подписанные на днях Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, опубликованы в "Российской газете". Издание также попросило эксперта "на пальцах" объяснить, как уже сейчас пенсионер может подсчитать размер своей будущей пенсии.

"Прибавка к пенсии с 1 января 2010 года рассчитывается исходя из увеличения денежной оценки пенсионных прав, приобретенных до 1 января 2002 года, то есть так называемого "расчетного пенсионного капитала", - разъясняет директор профильного департамента Минздравсоцразвития Сергей АФАНАСЬЕВ. - Сумма этого капитала увеличивается на 10 процентов, 1 процент за каждый полный год "советского" стажа до 1 января 1991 года".

Для упрощения расчетов увеличение пенсии лицам старшего поколения можно определить исходя из сегодняшнего размера выплачиваемой страховой части трудовой пенсии (при условии, что с 2002 года пенсионер не работал и не имел прибавки к пенсии за счет уплаты страховых взносов) либо из размера страховой части, установленной на 1 января 2002 года, если вы его хорошо помните. При этом нельзя забывать, что расчетный пенсионный капитал, определяемый по состоянию на эту дату, и соответствующую ему страховую часть пенсии нужно умножить на все коэффициенты индексации и дополнительного увеличения страховой части трудовой пенсии, утвержденные правительством в период с 1 января 2002 года до даты перерасчета пенсии или ее назначения. Включая и последнюю, августовскую индексацию нынешнего года. Всего таких индексаций было 16, общий коэффициент увеличения равен 3,678.

Страховая часть обычной (не "северной") трудовой пенсии по старости не могла превышать на 1 января 2002 года 1054 руб. К 1 января 2010 года с учетом всех индексаций этот максимум - 3876 руб. (то есть 1054 х 3,678). Как правило, лица старше 70 лет имеют 32 и более полных лет трудового стажа до 1991 года и максимально учитываемые стаж и заработок для оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года в указанном выше размере. При таких условиях они могут рассчитывать на повышение 1600-1700 руб. с 1 января 2010 года. Примерно таким же образом посчитать свою прибавку может каждый пенсионер.

В целом же средний размер увеличения пенсий для всех возрастных групп, по расчетам минздравсоцразвития, составит около 1100 руб., а для "молодых" пенсионеров, вышедших на пенсию после 2002 года, в том числе - досрочно, средний размер прибавки будет скромнее - 300-700 руб., в зависимости от менее продолжительного "советского" стажа.

Напомним, согласно внесенным в законодательство изменениям, начиная с 1 января 2010 года трудовые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца будут подлежать перерасчету путем увеличения на 10% и сверх того на 1% за каждый полный год общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года, говорится в документе.

Также предлагается перевести с 1 января 2010 года базовую часть трудовой пенсии в страховую систему, что, по мнению Правительства РФ, позволит осуществлять индексацию всей трудовой пенсии по единым правилам и ввести зависимость базового размера пенсии от страхового стажа. Для этого планируется установить фиксированный базовый размер, который войдет в состав страховой части трудовой пенсии и будет соответствовать размерам базовых частей пенсий, действующих на 31 декабря 2009 года (в зависимости от категории пенсионера и вида пенсии).

Помимо этого, с 2015 года будет введена система дифференциации фиксированного базового размера - повышение на 6% за каждый год страхового стажа, превышающий 30-летний стаж, и снижение за каждый год, не достающий до 30 лет. По мнению правительства РФ, это стимулирует граждан к более позднему выходу на пенсию.

Для определения размеров трудовых пенсий по инвалидности законопроектом предусмотрен переход от степеней ограничения трудоспособности к группам инвалидности. Также предлагается отказаться от ограничения размеров пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. В настоящее время максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 18 тыс. 720 руб., размер пособия по беременности и родам - 25 тыс. 390 руб., ежемесячное пособие по уходу за ребенком не может быть более 7 тыс. 194 руб..

В частности, в случае принятия закона максимальная выплата по временной нетрудоспособности в 2010 году в зависимости от процента исчисления (60%, 80% или 100%) составит от 20 тыс. 750 руб. до 34 тыс. 583 руб., отмечается в пояснительной записке к проекту.

В результате уже в 2010 году средний размер трудовой пенсии по старости должен превысить 8 тыс. руб., отмечается в пояснительной записке к документу.

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