В три села Ольгинского района пришло большое электричество

30 июля в с. Милоградово Ольгинского района состоялась церемония подключения к единой энергосистеме Приморского края трех удаленных сел района, ранее получавших электроэнергию от дизельных электростанций, - это Щербаковка, Бровки и Лиственное.

Построив и сдав в этом году ЛЭП 10 квт Щербаковка - Бровки протяженностью 23 км и ЛЭП 10 квт Милоградово - Лиственное протяженностью 9 км, а также трансформаторные подстанции в трех селах, энергетики "ДРСК" тем самым завершили реализацию инвестиционного проекта по подключению к единой энергосистеме края пяти удаленных сел Ольгинского района.