Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Конкурс на лучшую... яму
Как-то мой любимый город завалило снегом. И надо же такому случиться, что нерасторопность коммунальных служб привела к тому, что снег пролежал всю зиму. Причем не просто снег, а ледовая корка, которая буквально парализовала автомобильное движение по всему Владивостоку на долгие месяцы. Кончилось это тем, что за сугубо коммунальное дело взялся сам губернатор Приморского края, призвав на "подмогу" всю специализированную технику предприятий города и края, и корку сняли, правда, часто вместе с асфальтом и крышками люков.
Это я к тому, что, может, повторим этот эксперимент? На этот раз задача "полегче". Нам нужно только ямы засыпать. Ямы, в которых автомобилисты оставляют колеса. А горожане стоят в жутких пробках. Вчера на моих глазах машина, попав в яму на улице Стрелковой, вывернула колесо. А движение по улице Котельникова практически парализовано настоящими противотанковыми рвами. И я могу еще примеров двадцать привести.
Честно сказать, я дорожную ситуацию объективно воспринимаю. Понятно, что рельеф сложный, и дорожным хозяйством вроде никто не занимался. Но цифры финансирования мне известны. Два года назад на дороги истратили почти миллиард, в этом году должны освоить 400 млн рублей.
Сколько денег на самом деле потрачено, пусть соответствующие органы выясняют, вопрос в следующем. Как так получается, что дождь, пусть и сильный, эти дороги с легкостью смыл. Пример, на улице Комарова лежит мелкий гравий, который потоки воды выбили из уложенного недавно асфальта.
Конфликт дорожников и властей пусть решается на самом верхнем уровне. Вы, господа, друг другу доказываете, кто прав, а кто виноват. Ведь до смешного доходит: выступает перед депутатами представитель "Примавтодора" и утверждает, что заказчик дает деньги исключительно на "тонкую" дорогу, то есть на строительство дорожного полотна с заведомым нарушением технологий, а заказчик утверждает, что исполнитель "сделал" брак. Господа, если вы в самом начале все знаете, тогда определите, кто будет виноват и кто должен оплачивать ремонт автомобиля. Вы ведь тоже страдаете. Мы же с вами по этим дорогам все вместе ездим. Слава богу, вы еще на вертолетах мало передвигаетесь. Поэтому вы так же, как и мы, стоите в пробках, потому что в нашем городе их объехать уже невозможно.
Но есть и другой вариант. Дорожные предприятия, вы, если денег на "хорошую" дорогу мало дают, требуйте дать столько, сколько нужно. Не демпингуйте на тендерах, а доказывайте свою правоту. Наверное, обидно, когда дождь смывает вашу репутацию, как ваше некачественное полотно. А ведь многие из вас - профессионалы с огромным стажем работы. Вы умеете сделать так, чтобы дорога лежала годы. А если взялись за исполнение, тогда отвечайте за него, и не только репутацией, хотя в бизнесе она порой эквивалентна деньгам, но и рублем.
Есть еще одно предложение. Давайте объявим конкурс на самую большую дорожную яму. У меня просьба к автомобилистам: не поленитесь, выйдите из машины и замерьте. Позвоните и сообщите в редакцию (45-04-85). А мы потом ТОП-10 опубликуем. И я лично с этим рейтингом пойду к ответственным лицам. Давайте проявим гражданскую позицию. Не верю я, что ситуацию нельзя исправить.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз