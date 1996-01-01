Конкурс на лучшую... яму

Как-то мой любимый город завалило снегом. И надо же такому случиться, что нерасторопность коммунальных служб привела к тому, что снег пролежал всю зиму. Причем не просто снег, а ледовая корка, которая буквально парализовала автомобильное движение по всему Владивостоку на долгие месяцы. Кончилось это тем, что за сугубо коммунальное дело взялся сам губернатор Приморского края, призвав на "подмогу" всю специализированную технику предприятий города и края, и корку сняли, правда, часто вместе с асфальтом и крышками люков.

Это я к тому, что, может, повторим этот эксперимент? На этот раз задача "полегче". Нам нужно только ямы засыпать. Ямы, в которых автомобилисты оставляют колеса. А горожане стоят в жутких пробках. Вчера на моих глазах машина, попав в яму на улице Стрелковой, вывернула колесо. А движение по улице Котельникова практически парализовано настоящими противотанковыми рвами. И я могу еще примеров двадцать привести.

Честно сказать, я дорожную ситуацию объективно воспринимаю. Понятно, что рельеф сложный, и дорожным хозяйством вроде никто не занимался. Но цифры финансирования мне известны. Два года назад на дороги истратили почти миллиард, в этом году должны освоить 400 млн рублей.

Сколько денег на самом деле потрачено, пусть соответствующие органы выясняют, вопрос в следующем. Как так получается, что дождь, пусть и сильный, эти дороги с легкостью смыл. Пример, на улице Комарова лежит мелкий гравий, который потоки воды выбили из уложенного недавно асфальта.

Конфликт дорожников и властей пусть решается на самом верхнем уровне. Вы, господа, друг другу доказываете, кто прав, а кто виноват. Ведь до смешного доходит: выступает перед депутатами представитель "Примавтодора" и утверждает, что заказчик дает деньги исключительно на "тонкую" дорогу, то есть на строительство дорожного полотна с заведомым нарушением технологий, а заказчик утверждает, что исполнитель "сделал" брак. Господа, если вы в самом начале все знаете, тогда определите, кто будет виноват и кто должен оплачивать ремонт автомобиля. Вы ведь тоже страдаете. Мы же с вами по этим дорогам все вместе ездим. Слава богу, вы еще на вертолетах мало передвигаетесь. Поэтому вы так же, как и мы, стоите в пробках, потому что в нашем городе их объехать уже невозможно.

Но есть и другой вариант. Дорожные предприятия, вы, если денег на "хорошую" дорогу мало дают, требуйте дать столько, сколько нужно. Не демпингуйте на тендерах, а доказывайте свою правоту. Наверное, обидно, когда дождь смывает вашу репутацию, как ваше некачественное полотно. А ведь многие из вас - профессионалы с огромным стажем работы. Вы умеете сделать так, чтобы дорога лежала годы. А если взялись за исполнение, тогда отвечайте за него, и не только репутацией, хотя в бизнесе она порой эквивалентна деньгам, но и рублем.

Есть еще одно предложение. Давайте объявим конкурс на самую большую дорожную яму. У меня просьба к автомобилистам: не поленитесь, выйдите из машины и замерьте. Позвоните и сообщите в редакцию (45-04-85). А мы потом ТОП-10 опубликуем. И я лично с этим рейтингом пойду к ответственным лицам. Давайте проявим гражданскую позицию. Не верю я, что ситуацию нельзя исправить.