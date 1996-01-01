"Нерпа" прошла первые испытания

Первый этап повторных заводских ходовых испытаний атомной подлодки "Нерпа", построенной на Амурском судостроительном заводе, успешно завершился в Японском море. Сейчас лодка зашла на базу в город Большой Камень в Приморье, чтобы подготовиться ко второму этапу испытаний.

Предстоит смонтировать оборудование для проведения регулировочных и наладочных работ. Напомним, в ноябре 2008 г. первые испытания этой субмарины закончились трагически, погибло 20 человек, а на ремонт подлодки потребовались новые миллиарды. Источники уверяют, что до конца этого года подлодку "Нерпа" на условиях длительной аренды передадут индийским ВМС.