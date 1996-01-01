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Лица Года молодежи выбраны

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ходе конкурса, который объявило управление по делам молодежи администрации краевого центра, Екатерина Бузина и Павел Шамрин выбраны официальными лицами Года молодежи во Владивостоке.

Ребят выбрало жюри в составе лидеров молодежных общественных организаций. Особо учитывалась активная жизненная позиция участников. Вчера, 28 июля, в день рождения управления по делам молодежи, победителей наградили дипломами, цветами и полезными подарками. В течение месяца с изображениями Екатерины и Павла будут выпущены календари, планируется, что официальные лица Года молодежи во Владивостоке появятся на городских баннерах. Как рассказала начальник управления по делам молодежи городской администрации Наталья Мальцева, теперь ребята будут принимать активное участие в городских мероприятиях, церемониях награждения.

Досье «ЗР»: Павел Шамрин - 26 лет, спортсмен, увлекается футболом, ведет здоровый образ жизни, любит свой город. Екатерина Бузина - 20 лет, студентка юридического факультета ДВГУ, член общественной организации «Союз тренеров Приморского края». Интересуется международным правом, мечтает стать отличным юристом.

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