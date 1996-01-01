К 1 сентября учебники подорожают в три раза

К сентябрю цены на учебники для школьников вырастут в два-три раза, говорят опрошенные Infox.ru издатели. Родители сами создают ажиотаж в магазинах перед началом нового учебного года. Намного дешевле покупать учебники в мае.

Дефицит учебников в начале учебного года создают сами родители, жалуются издатели учебно-методической литературы. Все идут за книгами в первых числах сентября, и из-за больших очередей многие вынуждены покупать учебники по двойной цене у спекулянтов. «Из года в год наблюдается ажиотажный спрос на учебники в конце августа — начале сентября, — рассказывает сотрудник издательства «Версия». — Подавляющее большинство родителей покупают школьные учебники для своих детей не в мае, а в сентябре. В результате в эти дни в книжных магазинах выстраиваются огромные очереди. В такой обстановке появляются спекулянты, которые предлагают те же самые учебники, что и магазины, но дороже в два-три раза. Многие родители, которые не желают толпиться в душных торговых залах, легко соглашаются даже на такие условия».

Выход из положения один — спрашивать у преподавателей, какие учебники будут нужны в следующем учебном году, и приобретать их в мае, советует представитель издательства «Илекса». Родители вынуждены самостоятельно покупать детям учебно-методическую литературу. Средняя цена школьного учебника составляет 200- 300 руб. В течение года школьнику необходимо 12-15 учебников по различным предметам. Следовательно, покупка учебников обойдется в 2,4 — 4,5 тыс. руб.