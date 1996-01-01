В Интернете появился новый вирус, вымогающий деньги

Лабораторией Касперского обнаружена троянская программа, требующая отправки платного SMS-сообщения для «излечения» от некого не существующего в реальности «вируса».

Троянская программа под названим Trojan-Ransom. Win32.SMSer попадает на компьютер пользователя посредством спам-рассылки или при помощи зараженного сменного носителя, устанавливается в системную директорию ОС Windows и никак не проявляет себя до перезагрузки зараженного компьютера. После перезагрузки, стартовав вместо explorer.exe, троянская программа блокирует работу ПК и выводит на экран сообщение от имени «Kaspersky Lab Antivirus Online» с требованием отправить платное SMS-сообщение для излечения системы. Для большего эффекта пользователю показывается таймер обратного отсчета времени в секундах, которое якобы осталось до «смены алгоритма шифрования обнаруженного вируса». При этом сообщение, выводимое на экран зараженного компьютера, не позволяет добраться до элементов управления системой, в том числе и до менеджера задач.