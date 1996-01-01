Три человека на место будущего морского офицера

Военные вузы в этом году оказались под двойным прессом: с одной стороны, образовательная реформа и ЕГЭ, а с другой – реформа военная: общее сокращение численности Вооруженных сил и, как следствие, уменьшение запроса на молодых лейтенантов. Как в этих условиях живет и работает единственный военно-морской вуз на Дальнем Востоке, рассказал Игорь ЛЕУХИН, начальник Тихоокеанского военно-морского института (ТОВМИ), капитан I ранга.

- Игорь Федорович, сказалась ли реорганизация флота на количестве бюджетных мест в ТОВМИ?

- В ходе реформы подразумевается оптимизация воинских подразделений, объединений и соединений, но речь о тотальном сокращении не идет. По нашему институту в целом количество абитуриентов в этом году не изменилось. Оно осталось на уровне прошлого года: 137 человек на факультеты высшего, 167 - на факультет среднего профессионального образования. В 2008 г. были те же цифры, просто на факультеты высшего образования - чуть побольше, на факультет среднего - чуть поменьше. Говорить о том, что сегодня идет сокращение в военном образовании, не стоит, а что будет завтра - покажет время.

- В связи с чем увеличилось количество мест в школу техников, или, как её теперь называют, факультет среднего профессионального образования?

- Институт мичманов и прапорщиков ликвидируется, исполнять их обязанности будут сержанты и старшины с техническим образованием, поэтому и увеличивается набор на факультет среднего профессионального образования. В школе техников в этом году состоялся уже третий выпуск. Сюда идут в основном те, кто не поступил в институт, хотя есть ребята, которые целенаправленно идут на факультет среднего профессионального образования.

- Количество поступающих на факультеты высшего образования уменьшилось, потому что некуда распределять выпускников?

- В этом году выпустились все, кто закончил институт. Все выпускники ушли на флота, а куда их распределят на флотах - это уже другой вопрос. Выпускников в этом году больше, чем мест на флоте, это факт, но командованием принимаются все меры, чтобы не потерять ни одного лейтенанта.

- Какой в этом году конкурс?

- Практически на всех факультетах конкурс одинаковый, три человека на место, что выше, чем в прошлом году (2,4 человека на место), многие выбрали береговой, штурманский, минно-торпедный, радиотехнический факультеты, и связистов было немало. В предыдущие годы конкурса практически не было, брали тех, кто приходил и подавал заявление. Престиж Вооруженных сил в те годы был низкий, молодые ребята не хотели служить и поэтому не шли в военные вузы. Сейчас все возрождается. Министерство обороны улучшает условия службы, жизни и быта военного человека, а с курсантами дело обстоит и того лучше. В институте они получают достойное довольствие: здесь кормят, одевают, еще и деньги дают (после подписания контракта на втором курсе - это порядка 9000 рублей в месяц), но и учиться заставляют.

- В рамках реформы военного образования создан Военно-учебный научный центр (ВУНЦ) Военно-морской академии, в состав которого вошли три питерских вуза: Военно-морской корпус Петра Великого, Военно-инженерный институт, Высший военно-морской институт радиоэлектроники им. Попова, а также Нахимовское училище, Высшие офицерские курсы, Кронштадтский военно-морской корпус. Двум военно-морским институтам - в Калининграде и Владивостоке - отводится скромная роль филиалов. Как изменение статуса повлияет на работу и перспективы ТОВМИ?

- Мы являемся структурным подразделением Военно-учебного научного центра наравне с остальными четырьмя балтийскими институтами. Да, статус нам понизили. Мы будем филиалом, но в институте от этого ничего не изменится. Будем работать так же, как и раньше. Как Тихоокеанский военно-морской институт стоял, так и будет стоять. Как готовили специалистов, так и будем готовить. Изменение произойдет только в структуре управления. Сейчас мы будем подчиняться не главному командованию ВМФ, а начальнику Военно-учебного научного центра (ВУНЦ) Военно-морской академии.

- В чем суть реформы?

- Это делается для того, чтобы свести в единое целое военно-морское образование и науку. Сейчас во главе ВУНЦа стоят компетентные люди, которые будут заниматься военным образованием и решать все наши проблемы и чаяния. Я считаю это большим плюсом, потому что теперь мы будем готовить специалистов по единому замыслу и плану военно-морского образования. Независимо от статуса мы - единственный военно-морской институт на Дальнем Востоке и у Тихоокеанского флота мы одни, нас поддерживают и помогают со всех сторон. Курсанты ходят на практику на боевых кораблях и подводных лодках. Нас принимают береговые войска и морская авиация. У ТОВМИ есть три институтских учебных катера, оборудованных штурманскими классами, специальными помещениями для отдыха, питания и занятий. Рядом с аэропортом находятся наш учебный аэродром, самолёт и вертолёт. Техника, которая сегодня представлена на флоте, есть и у нас. Мы готовим ребят именно к тому, с чем потом им придется столкнуться на флоте. По объективным оценкам, по всем специальностям ТОВМИ выпускает специалистов на должном уровне, а порой и лучше, чем в других военных учебных заведениях.

- Ну а девушки? А девушки... сейчас!

- В этом году мы впервые для подготовки офицеров набрали 20 абитуриентов-девушек. Все условия для их обучения и проживания созданы, мы давно к этому готовились. Абитуриентки, которые сдавали экзамены и проходили профессионально-психологический отбор, жили у нас в нормальных, цивилизованных условиях. Сейчас для них делается евроремонт в отдельном общежитии. По плану 1 августа девушки переедут в новые кубрики, где будут жить по два-три человека со всеми удобствами. Я возлагаю большие надежды на девушек, они наверняка внесут в институтскую жизнь разнообразие. Смотришь в других, гражданских вузах: КВН, конкурсы - так здорово! А мы - военные, как жили? Одни мужики, зашоренные такие... Я думаю, все получится. Планируем открыть студию бальных танцев, у нас уже есть свои специалисты- тренеры.

- Изменил ли ЕГЭ состав и подготовленность абитуриентов?

- Эти изменения почувствовались еще в прошлом году, когда мы принимали в институт по результатам ЕГЭ. В этом году поступать пришли те, кто еще в школе готовился стать военным моряком. И если они в школе сдали ЕГЭ с хорошими результатами и к тому же еще мотивированы стать морскими офицерами, мы их, естественно, принимаем. На зачислении абитуриентов я каждому задавал одни и те же вопросы: «Вы самостоятельно, добровольно приняли решение поступать в ТОВМИ, никто не оказывал на вас давление? Вы понимаете, что вас ждут тяготы и лишения военной службы? У вас есть ещё возможность отказаться и изменить свое решение». Но никто из абитуриентов не отказался! Получается, ЕГЭ - положительная практика и защита от случайных людей.