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Забракованные «пятерки» по ЕГЭ продолжают проверять
Рособрнадзор забраковал четверть из числа проверенных им «подозрительных» стобалльных работ по ЕГЭ (92 из 370), а не от общего числа «пятерок», которых было 2 тысячи 336, сообщил РИА Новости помощник главы ведомства Сергей Шатунов.
«Это результат не тотальной, а выборочной проверки тех регионов, результаты которых вызывали вопросы у специалистов. Мы перепроверили 370 работ, из них четверть результатов не подтвердилась», - сказал он.
По словам Шатунова, процедуры, связанные с проверкой и анализом экзаменационных работ, до сих пор продолжаются, поэтому 92 не подтвержденные Рособрнадзором работы - это еще не окончательная цифра. При этом он подчеркнул, что эти работы неверно называть «фальшивками».
«Это не значит, что сдававшие их ребята вообще ничего не знают, просто их результаты завышены. Они достаточно высоки, но меньше чем 100 баллов», - пояснил собеседник агентства.
Он сказал, что это удалось выявить при непосредственной проверке работ, и добавил, что Рособрнадзор не проверял, как проходил сам экзамен или каким образом были получены такие высокие результаты. «Мы просто проверили сами работы и поняли, что эксперты, которые на региональном уровне их проверяли и выставляли оценки, завысили результаты. А по каким причинам это было сделано - это уже предмет разбирательств в самих регионах, в том числе в региональных предметных комиссиях. Это вопрос и к тем специалистам, которые проверяли работы, может, еще к кому-то, пусть в этом разбираются сами регионы».
По данным ведомства, наивысшую оценку - 100 баллов - по разным предметам (кроме немецкого и французского языков, где 100 баллов не набрал никто) в 2009 г. получили 2 тыс. 336 выпускников, что составляет 0,2% от общего числа сдававших. В 2008 году 100 баллов на ЕГЭ заработали 1 тысяча 80 человек.
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