Клещ продолжает терроризировать Приморье

7499 приморцев обратились в лечебно-профилактические учреждения края по поводу присасывания клеща. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда к медикам обратился 4531 житель края.

Специалистами исследовано 4582 клеща, наличие антигена вируса клещевого энцефалита установлено в 154 случаях, что составляет 3,4%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

С подозрением на заболевание клещевым энцефалитом госпитализированы 62 человека, из них с окончательным диагнозом «клещевой энцефалит» выписаны 16 человек. Случаи заражения клещевым энцефалитом связаны с присасыванием клеща и имели место в районах пригорода Находки, Владивостока, Артема, ст. Угольная, населенных пунктов Кипарисово, Сиреневка, Раздольное, Соловей Ключ, Тигровый, Многоудобное, Новолитовск, Чкаловка, Рыбак, Кавалерово, Саратовка, Ясное. Зарегистрировано 3 случая смерти от клещевого энцефалита – два в Чугуевском районе и один в Кавалеровском. В июле сохраняется активность клещей, показатель численности в 2,2 раза выше среднемноголетнего уровня.

Жители коттеджных поселков и садово-огородных кооперативов могут организовать обработку своих участков, обратившись в предприятия дезинфекционного профиля.