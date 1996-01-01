«Академия вольных путешествий» на дому... во Владивостоке

Во Владивостоке состоялся первый «квартирник» для путешественников, который организовал Антон КРОТОВ.

Для немногочисленных людей, находящихся в теме, это звучит как пароль. Кротов – личность приметная, основатель «Академии вольных путешествий», проехавший автостопом около 500 000 км по странам Европы, Азии и Африки и написавший 25 книг. На восток страны России его занесла идея следующего содержания – устроить... «Дом для товарищей по приключениям из Академии вольных путешествий», и не только для них.

Таковой дом устраивался уже трижды - в Иркутске летом 2006 г., в киргизском городе Ош летом 2007 г. и в египетском Каире зимой 2008 г. На этот раз выбор пал на город нашенский, который с той стороны России кажется местом отдаленным и потому достойным для посещений. «Домой» планируют прибыть около 20 заслуженных автостопщиков и академиков и в течение трех месяцев встречаться со всеми желающими. Сами себя Кротов и «академики» называют мудрецами, из-за особого взгляда на мир: люди добры, и мир изобилен во всех странах, а достопримечательности и прочие местные красивости не покупаются за деньги. Согласно мировоззрению мудрецов, вольное путешествие также сильно отличается от турпоездки, как натуральная картошка с грядки от картофельного сублимата из супермаркета со вкусом, идентичным натуральному. И, что следует из отчетов и жизнеописаний «мудрецов», размещенных на сайте Академии вольных путе- шествий, мир всякий раз подтверждает обозначенное мировоззрение. То есть, что он, мир, огромен и бесконечно щедр.

Дом во Владивостоке для вольных путешественников и сочувствующих Антон уже нашел, точнее, обычную городскую квартирку в районе ул. Постышева. С 28 июля каждый вторник, в 19.00 на «квартирник» приглашаются все желающие – делиться опытом приключенческой деятельности и просто житейской мудростью. Кроме того, Антон Кротов планирует проведение публичных лекций по обозначенным темам.

- Академия вольных путешествий (АВП) была основана в сентябре 1995 г., с тех пор ты каждый год проводишь в дороге от трех до шести месяцев. Не утомило познание мира?

- Я же здесь, и это ответ. Вместе с товарищами по Академии планирую исследовать проблему путешествий по Дальнему Востоку методом автостопа. Кое-кто из наших, конечно же, двинется в Китай и через него в другие страны. Сейчас я собираю для них информацию по наиболее рациональному способу пересечения границ, изучаю вопросы визовой поддержки. Лично для меня сейчас более интересны маршруты по Дальнему Востоку. В Приморском крае хочу посетить многочисленные бардовские фестивали и познакомиться со спортивно-туристическими клубами. Из достопримечательностей и местных красивостей – хочу спуститься на юг, к Дальневосточному морскому заповеднику, и подняться на север, к поселку Ольга. Еще интересно облазить острова залива Петра Великого. Потом по плану - Сахалин и Камчатка. Точных маршрутов пока не существует: беру тетрадку и сочиняю.

- Каково кардинальное отличие автостопщика из «Академии» от бэкпекера?

- Автостоп – это только способ передвижения, при случае и бэкпекер («пеший турист»), и палаточный турист могут им воспользоваться. Отличие же в том, что вольный путешественник проводит большую часть времени своего путешествия в обществе людей, для кого это общение не является оплачиваемой работой. В дальних городах и странах мы стараемся не пользоваться тепличными местами и условиями, созданными там специально для приезжих. Напротив, ночуя в жилищах местных жителей, питаясь местной пищей, проезжая в тех же машинах и поездах, где едет местный простой люд, общаясь с ними без переводчика и комментатора, мы познаём жизнь такой, какова она есть, а не такой, как её хотят представить нам журналисты или составители глянцевых путеводителей. В процессе путешествий каждый из нас может воочию убедиться в том, что мир добр, что люди отзывчивы и гостеприимны во всех уголках нашей страны и мира и что мир открыт и принадлежит каждому, кто хоть раз всерьёз задумывался об этом. Жизнь поистине прекрасна, и, возвращаясь из дальних путей, мы по-другому видим уже привычных окружающих нас людей и стараемся лучше относиться к ним и быть достойными собратьями во всемирной человеческой семье.

- Ты зарабатываешь на жизнь и прогулки по миру написанием книг?

- И их продажей. Это полезные книги, потому что отвечают на насущные вопросы путешественника. Большинство популярных путеводителей пишут лишь об истории царей, королей, приводят фотографии дворцов, адреса гостиниц и телефоны турфирм. Но только книги «Академии вольных путешествий» отвечают на такие простые вопросы как то: сколько стоит лепёшка хлеба в Египте, как самому получать визы, передвигаться автостопом, на поездах и пешком по Танзании, Армении, Таджикистану или Монголии; как ночевать в гостях у местных жителей; каковы нравы ментов и чиновников в том или ином уголке России и мира и т.д. Не каждый может поехать и увидеть то же, что и мы, тем более что мир стремительно изменяется. Однако из многих книг вы можете увидеть мир и дальние страны глазами нас, вольных путешественников, узнать о наших приключениях, поучиться на нашем опыте и на наших ошибках. Обычно читать про мой способ прогулок по миру начинают с «Практики вольных путешествий». Ну и с практических заданий типа съездить автостопом километров 200 в одну строну в любой понравившийся вам населенный пункт и вернуться более опытным человеком, чем вы были с утра. Это просто.