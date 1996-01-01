Можно ли в России победить пьянство? (опрос "ЗР")

Президент РФ Дмитрий Медведев грозится ввести сухой закон. По замыслу законодателей, алкогольную продукцию, включая пиво, будут продавать только в специализированных магазинах.

Какова официальная версия столь резко возникшей заинтересованности в избавлении народа от пьянства? Борьба за продолжительность жизни. По данным Минздравсоцразвития, россияне в среднем выпивают по 18 л алкоголя в год, в то же самое время Всемирная организация здравоохранения считает, что нормой является 8. Каждый дополнительный литр отнимает 11 месяцев жизни у мужчин и 4 месяца у женщин. 54% россиян, умерших в возрасте от 15 до 74 лет, погибают именно от последствий приема алкоголя. «ЗР» спросил у жителей Владивостока: «Изменит ли ситуацию сухой закон и можно ли в России победить пьянство?»

Геннадий Ефименко, предприниматель:

- Считаю идею нереализуемой. Введение сухого закона приведет к социальному бунту, сейчас у народа и так нервы на пределе. Как люди расслабляются? С утра на стакан присел, день прожил, и ладно.

Утром по новой. Вот тебе и бытовой алкоголизм. И потом в России нет культуры непития. Например, если мне кто-то в мужской компании говорит, что не пьет, я думаю, либо он болен, либо наркоман, либо закодировался. У нас человек не может просто так не пить. Бороться нужно с причинами: социальной неустроенностью, отсутствием нормальной работы с адекватной зарплатой. Может правительство это обеспечить? Ну тогда и не нужно мне рассказывать про пропаганду здорового образа жизни.

Галина Курнасенок, руководитель автономной некоммерческой организации содействия молодой семье «Венец»:

- Запретами ничего не решишь, нужна продуманная государственная идеология, если хотите - заказ на положительного молодого человека. У нас сейчас какие образы для подражания? Едет молодой человек в авто, одной рукой обнимает девушку, а другой бутылку с пивом, рулит вообще неизвестно чем. Едешь мимо кинотеатра «Уссури» и читаешь, то «Затащи меня в ад», то еще куда-нибудь. Где же образ семьи? Если целенаправленно на страницах СМИ и в интернет-пространстве заниматься формированием положительного современного образа жизни (трезвого, в том числе), то ничего запрещать будет не нужно. Виноградники мы уже вырубали и самогон варили.

Александр Зинатулин, врач-нарколог Приморского краевого наркологического диспансера:

- Знаете, людям нравится находиться в измененных состояниях сознания. Алкоголь – просто один из самых простых способов. Некоторые люди могут изменить состояние сознания влюбляясь, некоторые получают порцию адреналина, занимаясь экстремальными видами спорта. По желанию. Но алкоголь для нашей страны штука универсальная. Можно долго говорить про вред пьянства как такового, но меня мало интересуют пьющие от 30 до 60. Больше волнует ситуация с подростками, считающими, что пиво пить нормально. Нужно ввести строгий запрет на продажу алкогольных напитков подросткам и ввести меру наказания за его неисполнение. Еще лучше – убрать алкогольные киоски из жилых районов. Политика пошаговой доступности должна распространяться только на хлеб, кефир и тому подобные безопасные для здоровья товары.

Валентина Кузнецова, продавец:

- Все равно пить будут. Это мы уже проходили. Вы знаете, что в каждом номере «Аргументов и фактов» есть реклама маленького спиртоперегонного завода? Да что там завод, можно и самим собрать. И потом, если не говорят о полном запрете рекламы алкоголя, то все эта борьба так на словах и останется. Народная примета.

Виктор Николаенко, абитуриент:

- Я пиво пью раз в два дня и не считаю это пьянством. Просто с друзьями посидеть с пивом приятнее, чем без него. И не надо со мной бороться, и про пивной алкоголизм рассказывать не надо. Почему-то популярно разговаривать на тему, как бы молодежь приучить к спорту и она бы тогда к банкам не прикладывалась. У меня друзья спортом занимаются, а пиво на встречах никто не отменял.

Виктория Николаенко, студентка:

- Если алкоголь запретят, то лично мне от этого не горячо, не холодно. Может, даже лучше, я на химфаке учусь, исследую для брата процесс производства самогона. Шутка. По мне лучше пусть с некачественным дешевым алкоголем борются, а дорогой каждый день пить не будешь. И применить строгие меры к тем, кто продает алкоголь детям – увольнять и запрещать работу в торговле.

Александр Юртаев, депутат Думы г.Владивостока:

- Бороться надо не с алкоголиками, а с постоянно выпивающими. И не путем прямых запретов, а привлечением людей в нормальную социально активную жизнь. Я в этом городе, наверное, уже всех замучил со своим микрорайоном Тихая и праздниками-концертами на его территории. Но если людям это нужно, я буду это делать. Ведь зачем человек пьет? Чтобы ему радости в жизни прибавилось, чтобы было с кем поговорить. Мы создаем нормальную среду для общения и тем самым способствуем решению проблемы.

Геннадий Пак, предприниматель:

- В России ни одна сделка без стакана не обходится. То же самое могу сказать про отдых. Когда мы с товарищами садимся на машины и выезжаем в лес, так сказать, на рыбалку, всем понятно, чем именно мы там будем заниматься. Таковы традиции. Запретят продавать дешевый алкоголь – я способен заплатить за дорогой, запретят продавать в неспециализированных магазинах – буду ездить на базу и затариваться впрок.