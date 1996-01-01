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"Тихоокеанская молодежная вахта" набирает обороты
Инициатива группы студентов Тихоокеанского института политики и права ДВГТУ по созданию нового общественного движения "Тихоокеанская молодежная вахта" нашла поддержку не только у руководства Дальневосточного государственного технического университета. Молодежное движение поддержало и руководство регионального отделения партии "Единая Россия", и Законодательное собрание Приморского края. Но самое главное - в движение очень активно включилась молодежь. И не только из ДВГТУ.
"На сегодняшний день движение представляет собой добровольное объединение молодежи стран Азиатско-Тихоокеанского региона, призванное способствовать расширению и развитию разнообразных связей и контактов, - говорит Александр ГНЕВЫШЕВ, председатель "Тихоокеанской молодежной вахты.
Несмотря на то что движение родилось в конце прошлого года, а свидетельство о регистрации было получено совсем недавно, на счету ребят уже целый ряд общественно значимых проектов. Это и брифинг "Студенты в поддержку проведения Саммита АТЭС во Владивостоке", и социологическое исследование на предмет осведомленности жителей города об АТЭС, и круглые столы с Приморской епархией и Госнаркоконтролем, и т.д. Планы организации, по словам Александра Гневышева, не менее амбициозны.
"Сейчас мы работаем над проектом по международному обмену, которые планируется проводить совместно с администрацией Приморского края. На грант подается проект по привлечению молодежи к участию в проектной деятельности АТЭС. Уже практически завершена работа над проектом "Азбука АТЭС", который направлен на работу со школьниками 10-11 классов. Но самая амбициозная идея - это организация во Владивостоке молодежного саммита АТЭС.".
И.о. секретаря политсовета Регионального отделения Партии "Единая Россия" Михаил ВЕСЕЛОВ не считают эту идею невыполнимой. "Это вполне реально, - сказал он. - И в 2011 году мы готовы провести во Владивостоке форум молодежных организаций АТР".
Ректор ДВГТУ, профессор Анвир ФАТКУЛИН также всячески поддерживает инициативы студентов: "Я думаю, что создание таких движений важно для формирования нового подхода к созданию новой экономики. Самое главное, что внутри таких движений воспитываются лидеры, которые будут востребованы и в политике, и в бизнесе, и в инновациях. И чем больше подобных организаций будет, тем больше лидеров мы сможем воспитать. Именно они и будут развивать и Приморский край, и регион".
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