Пятнадцать причин, побуждающих вас тратить деньги

Что побуждает вас тратить деньги? Большинство людей никогда не тратят времени на обсуждение этого вопроса, но понимание причины, по которой вы тратите деньги, может помочь вам взять свои финансы под контроль. Ниже приведены 15 самых распространенных причин, которые люди используют в оправдание своих расходов.

1. Вы думаете, что это принесет вам счастье

Многие люди верят в то, что покупка товаров и услуг сделает их жизнь счастливее. В эту ловушку легко попасть, так как реклама делает для этого все возможное. К сожалению, трата денег обычно не приносит счастья, за исключением, возможно, короткого периода времени, по прошествии которого вы опять должны будете идти и тратить даже больше в попытке ощутить то же чувство снова.

2. Вам не хватает терпения

Если у вас не хватает терпения подождать, пока у вас появится достаточно денег заплатить за что-либо, тогда вы выработаете привычку расплачиваться кредиткой, в результате чего в конце каждого месяца на вашей кредитной карточке будет отрицательный баланс. Это значительно увеличивает стоимость товара, который вы приобрели, и вот почему так много людей имеют долги по кредитной карточке.

3. Ваше чувство вины

Многие люди пытаются загладить свое чувство вины, покупая материальные вещи, даже если они знают, что это не решит проблемы полностью. Дети (а иногда люди постарше) могут легко манипулировать чувством вины, чтобы добиться того, чего они хотят. Если вы позволите своему чувству вины диктовать вам то, что вы должны покупать, то вскоре сможете оказаться в незавидном финансовом положении.

4. Вы думаете, что сможете купить этим любовь

Некоторые люди верят, что могут купить любовь вместе с теми вещами, которые покупают. Множество рекламных объявлений заставляют вас верить в это. Это часто приводит к тому, что люди тратят больше, чем положено, в попытке показать свою любовь.

5. Вы стараетесь жить не хуже других людей

Если вы стараетесь жить не хуже других, это значит, что вам нравится тратить кучу денег на вещи, которые на самом деле вам не нужны. Наихудшее во всем этом то, что другие люди поступают точно так же, стараясь не отставать от вас.

6. Вы не можете сказать "Нет"

Некоторые люди просто не в состоянии сказать "нет", даже если это единственно правильный выход. Это могут быть дети, которые хотят одеваться модно; супруг(а), который(ая) хочет дорогую безделушку; друзья, которые хотят у вас одолжить денег, а вы просто не можете ответить "нет" на их просьбу. Проблема в том, что в большинстве случаев "нет" - правильный ответ.

7. Вам стыдно

Иногда люди тратят деньги из-за чувства стыда. Если ваш друг постоянно приглашает вас вместе пообедать, вы вынуждены будете согласиться, даже если у вас нет на это денег. Чувство стыда не позволяет вам сказать правду, что приводит к очередной растрате.

8. Вы лентяй

Иногда люди тратят больше, чем нужно, просто потому, что они лентяи. Вместо того чтобы заняться тщательными поисками и купить действительно необходимую вещь, они просто покупают то, что считают необходимым на данный момент, всего лишь потому, что ленятся хорошо поискать нужное.

9. Вы думаете, что это вопрос времени

Некоторые люди убеждают себя, что текущая денежная ситуация всего лишь временна. Они верят в то, что в ближайшем будущем у них будет больше денег и что они смогут использовать их для покрытия долгов, в которые они влезли. Дело в том, что нет гарантии в том, что их планы на будущее сбудутся, но даже если и так, то они могут только увеличить свои расходы, придерживаясь при этом той же позиции.

10. Вы не считаете свою кредитную карточку реальными деньгами

Некоторым людям тяжело рассматривать кредитку как настоящие деньги. Потому что они не видят реальных денег на руках, и из-за этого их легче потратить (еще в большей степени это касается электронных денег, вроде WebMoney, Яндекс.Денег и пр. - прим. financialfamily).

11. Вы стараетесь придерживаться старого образа жизни

Иногда финансовая картина меняется, и вы вынуждены жить на меньшее количество денег, чем привыкли до этого. Примером может быть банкротство. Если вы будете придерживаться старого образа жизни, имея при этом меньший доход, то вскоре сможете иметь финансовые проблемы.

12. У Вас есть на это право

Некоторые люди чувствуют за собой право тратить деньги из-за тех ситуаций, которые у них были в прошлом. Даже если у них нет денег, которые можно потратить, они чувствуют, что есть другие обстоятельства, дающие им такое право.

13. Вам не хватает финансовой грамотности

Людям не хватает знаний по управлению личными финансами, чтобы понять: то, как они тратят деньги на товары и услуги, может привести к серьезным финансовым трудностям, если не делать это надлежащим образом. Они могут не понимать, что, покупая вещи по кредитке и при этом не погашая ее полностью каждый месяц, они заплатят за тот же самый товар намного больше, чем если бы они расплатились за него наличными.

14. Вы чувствуете себя влиятельным

Для некоторых людей процесс траты денег дает им чувство власти. Это чувство толкает их на покупку вещей, даже если у них нет на это денег.

15. Вы чувствуете себя более достойным

Чувство собственного достоинства некоторых людей напрямую зависит от тех вещей, которые они покупают. Они думают, что если их окружают хорошие вещи, значит, и они лучше. А когда они начинают сопоставлять себя с тем, что имеют, то иногда тратят и те деньги, которых у них нет.