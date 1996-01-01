Законы богатства

О деньгах много писали, пишут и будут писать. Без них, как говорится, "ни туды и ни сюды". Разве они составляют счастье человеческое? Почему за ними охотятся и из-за них случаются разные "приятности" и "неприятности"? Можно ли поставить знак равенства между благосостоянием и деньгами? Почему среди достигших богатства счастливых не так уж и много, как и среди прочих?

Вопросов много, и нет однозначных ответов на них, пишет Bishelp.Ru. А ведь по большому счёту в погоне за деньгами люди просто ищут свободу своих действий и отсутствие социальных и физических стеснений, а также возможность строить свою жизнь в желаемых для себя условиях.

Говорят, что бедность - это состояние ума. Однако выходит, что и богатство - состояние ума. Людям не нравится, когда их ругают за бедность. Однако только собственные убеждения определяют судьбу каждого. Очевидно, надо проанализировать свои убеждения, найти среди них негативные и препятствующие материальному достатку.

Пустое раздувание самооценки не сделает богаче, пока не изменишь свои внутренние убеждения.

Поэтому, какие бы аффирмации ни проговаривал и какие бы обряды и таинства ни совершал - всё это пользы особой не принесёт, пока не изменятся внутренние убеждения.

Возникает вопрос: а как их изменить? Советчиков сейчас много развелось и курсов разных. Да, действительно, вопрос резонный. Однако на этот вопрос возникает ответный вопрос: "Что вы сами сделали для того, чтобы изменить свою жизнь?" В одной книжке написано, как сын спросил отца о приходе Великой Депрессии. Отец сказал, что это произошло потому, что люди убежали от денег.

Это как если бы вам предложили хорошую возможность получения дохода, а вы отмахнулись и пошли далее заниматься тем, что не приносит желаемого результата.

Почему так происходит? Да потому, что ваши внутренние убеждения отвергли то, что, возможно, изменило бы вашу жизнь в лучшую сторону.

В заключение четыре закона богатства. Эти законы знают практически все. Однако не все ими пользуются. Об этих законах говорят финансисты. Рекомендуют тренеры по достижению УСПЕХА. Много разной литературы, аудио- и видеоматериалов, где об этих законах в той или иной форме говорится.

Закон получения

Всё человеческое богатство создаётся человеческим умом.

Закон траты

Ценность денег определяется продавцом и покупателем при каждом взаимодействии.

Закон сбережения

Накопление излишков в дополнение к вашему доходу. Следствие - это сохранение процентов от дохода.

Закон инвестирования

Вложение капитала с целью увеличения дохода.

К этому добавить творческий процесс, основанный на принципах самоанализа и целей. Чаще спрашивать себя: "А что я подумал, что я сделал и что мне надо сделать?"

Если вы не в силах сделать подобные вещи, то вы до сих пор перекрываете себе путь к деньгам, к изобилию.