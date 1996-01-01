Сфера водоснабжения приморского города Фокино - в кризисе

В трудной финансовой ситуации местный водоканал находится с момента своего создания. Низкий уровень тарифов не позволял развиваться, долги тянули предприятие вниз. Два месяца назад через суд удалось добиться повышения тарифов, но налоговики ждать не хотят.

По мнению жителей ЗАТО г. Фокино, обратившихся в "ЗР" с просьбой разобраться в ситуации, налоговая инспекция г. Большой Камень, которая обслуживает предприятия Фокино, требует закрытия водоканала, поскольку тот портит налоговикам отчетность. Впрочем, налоговая служба действует строго по закону - водоканал не платит налоги и не исполняет требований. На предприятии уже прошла процедура внешнего наблюдения, заканчивается срок конкурсного производства.

- Мы действуем строго по закону, если руководство предприятия не может нормально наладить хозяйственную деятельность, создает долги, то зачем нужно такое предприятие? Обеспечение жителей водой - это дело местной власти, наше дело - обеспечение своевременного поступления налоговых платежей, - считает начальник налоговой инспекции №1 Нина ЖИЛИНА.

В мэрии г. Фокино ситуацию обрисовали по-своему. Да, у предприятия есть проблемы, но закрыть водоканал никто не даст, поскольку предприятие относится к категории организаций жизнеобеспечения. По поводу повышения тарифов было сказано, что на дворе финансовый кризис и цены растут не только в сфере ЖКХ, но и в магазинах. Кроме того, бывший глава администрации ЗАТО Фокино Геннадий БУЧИРИН, по словам чиновников, до конца боролся за сохранение тарифов на прежнем уровне и только по решению арбитражного суда был вынужден повысить стоимость водоснабжения и водоотведения. К тому же тарифы выросли только для предприятий, жители будут платить столько же, сколько и раньше, а мэрия будет дотировать разницу из средств бюджета.

Стоит добавить, что чиновники г. Фокино весьма неохотно обсуждают эту тему и просят лично на них не ссылаться. На условиях анонимности один из них признался, что не понимает, в чем проблема. Предприятие работает, новый уровень тарифов позволяет говорить о возможном выходе водоканала из кризисной ситуации. Не понимают они и претензий налоговиков. Конечно, закон есть закон, но зачем же требовать закрытия предприятия? Возможно, дело в том, что налоги, неуплаченные водоканалом, находящимся, заметим, в процедуре банкротства, портят отчетность налоговиков. Поэтому-то они и требуют закрытия предприятия. Вот только приведет ли это к улучшению ситуации?

На этот вопрос вряд ли найдется положительный ответ. Ведь нынешний водоканал образовался всего лишь три года назад в результате ликвидации муниципального водоканала, который также закрыли по требованию кредиторов, в том числе и налоговой инспекции. Коммунальные сети сегодня находятся в собственности муниципалитета, и водоканал использует их на правах аренды. Вода жителям нужна каждый день, и с оказанием услуг предприятие справляется. В свою очередь не все потребители вовремя платят за оказанные им услуги, но водоканал работает, и вода в дома Фокино подается без перебоев.

Новый уровень тарифов позволяет надеяться на улучшение финансовой ситуации, но это произойдет не сразу. Если же предприятие закрыть, то проиграют все кредиторы и никто не сможет в полном объеме получить свои деньги. Кроме того, без воды жителей оставить нельзя, будет создана новая организация, и на фоне нерешенных проблем ситуация с налоговыми неплатежами может повториться.

В то же время позиция налоговой у тех же чиновников вызывает недоумение. Буквально на прошлой неделе состоялось собрание кредиторов. На повестке дня процедуры банкротства - введение внешнего управления. Были представлены план выхода из кризиса, схема реструктуризации задолженности. По словам чиновников, они сами и конкурсный управляющий уверены, что при новых тарифах вполне реально оздоровить предприятие и водоканал г. Фокино в ближайшее время сможет рассчитаться с кредиторами и получать прибыль. Но налоговики отчего-то не хотят получить деньги в бюджет, а настаивают на закрытии предприятия.

Поскольку именно налоговая инспекция г. Большой Камень - главный кредитор водоканала ЗАТО г. Фокино, то предприятие могут ликвидировать. Тогда бюджет не получит денег, которые в ближайшее время водоканал сможет отдать, а жители Фокино могут столкнуться с отсутствием воды в своих квартирах. "ЗР" и дальше будет следить за развитием ситуации с банкротством предприятия сферы жизнеобеспечения в г. Фокино и готов выслушать мнение налоговиков по этому вопросу.