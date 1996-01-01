"А" без "Б" не говорите...

Есть в журналистике такое понятие как действенность материала. Это когда твои строки отозвались неким резонансом: пенсионерке какой крышу перекрыли, бездомную собачку после заметки в добрые руки пристроили или чиновника после разоблачительной статьи посадили...

Хотя с последним примером я явно перегнул - такого сегодня практически не бывает, скорее журналиста за экстремизм привлекут. Но я, собственно, не об этом. Вот интересно, а почему понятие "действенности" как-то не пользуется особой популярностью в коридорах власти. Нет, отчетами о проделанной работе у нас в стране занимаются сотни тысяч чиновников. Но я говорю именно о действенности, а не о показных потугах слуг народа. Ведь, учит нас народная мудрость, если сказал "А", то будь готов сказать и "Б". Ан, нет. Не принято. А зря...

Вот возьмем запрет игорного бизнеса. Решила наша власть извести эту пакость подчистую, кроме четырех зон. То есть "А" сказано. Теперь настала пора говорить "Б". Молчание. Извините, а зоны где, куда хоть алчный, но все же до поры до времени законный бизнес должен был ринуться? Нету. Тогда назовите хотя бы виновных в таком безобразии. Или отложите жесткие меры до лучших времен. Фигушки, говорят. Кто-то же должен быть крайним, вот пусть бизнес им и будет. Зато наши правоохранители не дремлют. Некий представитель МВД полковник Юрий БЕЛКИН на пресс-конференции заявил, что они уже думают над "созданием в игорных зонах специальных подразделений милиции". То есть зон еще нет и в проекте, а будущие "крышеватели" уже сапоги начищают.

Еще одна проблема. Стукнул по столу президент: хватит, дескать, все тот же бизнес кошмарить. И команду дал контролерам всех мастей убрать лапы загребшие от исстрадавшегося от их внимания делового люда. Вот такое суровое "А" Что в итоге, то есть что с "Б"? Дадим слово самой верховной власти. Сам Сергей НАРЫШКИН, глава администрации президента, недавно возмущенно заявил, что "внеплановые проверки бизнеса за это время не только не сократились, но даже увеличились и стали более изощренными". О как! Простите, а вы кому команду давали "не кошмарить"? Полиции Гондураса что ли? Или еще хуже. Иду на днях по Тополиной алее, что во Владивостоке. Там постоянно торгует фруктами торговец классического кавказского вида. Тут возле него на виду у очереди и прочих зевак останавливается авто с капитаном милиции за рулем. Торговец вдруг засуетился, зашелестел денежкой и, собрав тугую пачку, кинулся в машине. Молча сунул деньги в окно. Капитан устало протянул руку и так же молча деньги принял. Что это? А у милиции и на это есть универсальный ответ. Как заявил "Интерфаксу" сам глава МВД Рашид НУРГАЛИЕВ "волна "черного пиара" в СМИ, нацеленная против российской милиции, проплачена криминальными структурами". Эх, знать бы еще и адресок этих структур, куда можно счета выставлять, уж я бы развернулся.

Или вспомним программу по переселению соотечественников. Как громко и торжественно "А" сказали... И что? Где тыщи собратьев? Максимум с десяток человек на регион. Да и тех встретили вовсе не хлебом и солью. Чай не евреи какие на Синай вернулись. Максимум "здрасте" от чиновника и... квиточек на 7 тыс. руб. в месяц на оплату проживания в общяге с общим туалетом на этаже. И работа с зарплатой в 8 тыс. Это я про наш гостеприимный Дальнегорск. Но у нас переселенцев еще за людей посчитали. Цитирую сообщения из других регионов: "Детям не дают полиса и не берут в школу", "Поселили в бывший коровник", "Паспорта отказываются менять"... И унижение даже в самом маломальском кабинетике. Выходит прав Виктор АСТАТЬЕВ, написав однажды: "Эта вот особенность любимого крещеного народа: получив хоть на время хоть какую-то, пусть самую ничтожную власть остервенело глумиться над своим братом, истязать его". Но я о том, что пора бы "Б" сказать и в этой авантюре.

И так далее и тому подобное. Похоже, нет в лексиконе наших чиновников буквы "Б". А все почему? Да потому что сказать "А" смельчаки еще находятся, а вот "Б", как обычно сказать некому. Боязно, это ж и за "А" придется отвечать. И вообще, как в афоризме: жаль, что в политике "хорошо сказано" заменяет "хорошо сделано".