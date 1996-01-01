Хабаровчане задолжали за тепло три миллиарда рублей

Дебиторская задолженность потребителей за горячее водоснабжение и отопление ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" ("ДГК") на 1 июля составила 3 022 млн рублей. Причем более 2,1 млрд рублей (69,4% от общей суммы задолженности) приходится на долги населения. За первый летний месяц задолженность бытовых потребителей снизилась на 105 млн рублей. В первом полугодии 2009 года энергокомпания подала в судебные инстанции 9 929 исков к физическим лицам, судами выдано 10 340 исполнительных листов о взыскании задолженности. В итоге право на выезд за пределы России ограничено в отношении 131 должника за тепло (их суммарный долг по исполнительным листам составил 4,6 млн рублей).