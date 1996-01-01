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Вице-губернатор Любовь Дроздова: Приморье планомерно готовится к переписи населения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Это только кажется, что до Всероссийской переписи 2010 года еще много времени, на самом деле, оно пролетит мгновенно, и край должен быть готов к этому значимому для страны событию, - сказала вице-губернатор Любовь ДРОЗДОВА, открывая 22 июля заседание межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки к ВПН-2010. – Приморье выглядит весьма достойно на фоне остальных субъектов РФ, замечаний у Росстата нет, в крае ведется планомерная предварительная работа. Конечно, не все вопросы пока урегулированы, но они решаются в рабочем порядке".

Руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ разъяснил суть поправок в Федеральный закон "О Всероссийской переписи населения", вынесенных на рассмотрение депутатов Государственной Думы, познакомил с утвержденной Геральдическим Советом РФ эмблемой переписи, рассказал об уже проделанной в крае работе и обозначил новые этапы подготовки к ВПН-2010.

"Наше ведомство активно участвует в комплексе подготовительных работ к переписи населения, - заявил зам. начальника МОБ УВД Приморского края Юрий КРИКУНОВ. – За шесть месяцев 2009 года участковыми проверены 54 191 квартира, 133 783 человека и выявлено 8 219 административных нарушителей паспортных и регистрационных правил РФ. Также в июле было подготовлено и разослано по краю указание начальника милиции общественной безопасности о взаимодействии участковых с уполномоченными по переписи населения. Работа продолжается, все отчеты оперативно поступают в статистические органы".

Зам. главы г. Владивостока Тамара БОКИЕВЕЦ заверила членов рабочей группы, что во Владивостокском городском округе серьезных проблем, связанных с подготовкой к переписи, нет. Первоочередные мероприятия по приведению в порядок адресного хозяйства выполнены, по результатам проверок выносятся предписания, исполнение которых осуществляется еженедельно (всего, по данным на 1 июля, изготовлено и вывешено 10641 аншлаг и 10349 номерных знаков). Кроме того, налажено взаимодействие органов местного самоуправления и Приморскстата, решены вопросы транспортного обеспечения переписного персонала, в том числе на островные территории округа, активизирована информационно-разъяснительная работа среди населения… "Главное, что работа проводится системно", - резюмировала Тамара Бокиевец.

Также на заседании были заслушаны доклады первого заместителя главы Администрации Ольгинского района Юрия САГАЙДАКА и начальника отделения подготовки и учета граждан Военного комиссариата ПК Александра КУЗЬМИНА. По итогам встречи было вынесено Постановление. Контролировать его исполнение будет лично Любовь Дроздова.

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