Сроки новогодних каникул и майских праздников хотят изменить

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев внес в Госдуму законопроект о внесении соответствующих изменений в «Трудовой кодекс».

Законопроект предполагает замену нерабочего праздничного дня 5 января на 31 декабря, а также перенос нерабочего дня с 4 января на 2 мая. Таким образом, если предложение будет поддержано, с 1 января 2010 г. россияне будут отдыхать в Новый год 31 декабря, 1, 2 и 3 января и отмечать праздник весны и труда 1 и 2 мая. По информации агентства Regnum, это уже третий законопроект, внесенный в 2009 г. на эту тему. Всего же Госдума отклонила более 10 законопроектов об увеличении майских праздников.

Regnum.Ru