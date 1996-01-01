Илья Ирхин на международной олимпиаде по информатике выиграл золото

В Якутске состоялась XV Международная олимпиада школьников по математике, физике, химии и информатике «Туймаада-2009». В рамках муниципальной программы «Одаренные дети Владивостока на 2009-2011 гг.» в олимпиаде приняли участие четверо школьников из столицы Приморья.

В этом году на олимпиаду в Якутск приехали школьники из Болгарии, Румынии, Казахстана и сразу нескольких регионов России - Иркутской, Амурской, Нижегородской областей, Бурятского автономного округа и Приморского края.

Все ребята из Владивостока, отправившиеся в Якутск, - победители городских и краевых этапов олимпиад. Так, например, прежде чем показать себя на «Туймааде - 2009», ученик 10 класса Технического лицея Илья Ирхин стал победителем краевой олимпиады сразу по трем предметам - математике, физике, информатике и был признан «Суперинтелектом - 2009». А на XV Международной олимпиаде школьников за свои знания по информатике он получил золотую медаль и диплом. Ученик 9 класса средней школы №35 Александр Бегун занял в Якутске III место в олимпиаде по физике, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.