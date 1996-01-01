Арсеньевцы знают русский лучше других

Арсеньев занял первое место в крае по результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку. Средний балл по русскому в Арсеньеве составил 53,8 при среднекраевом 49,9.

По математике арсеньевцы на втором месте в крае: 38,6 балла при среднекраевом – 34,4. Арсеньевские выпускники преодолели планку среднего балла почти по всем предметам. Из 484 выпускников только один ЕГЭ не сдал, но есть еще вторая попытка. Лишь 17% арсеньевцев предпочли сдать всего два обязательных предмета в форме ЕГЭ – русский и математику.