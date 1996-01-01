Подросткам расскажут о пользе оргазма

Национальная система здравоохранения Великобритании (NHS) издала буклет Pleasure («Удовольствие»), посвященный половому воспитанию школьников, в котором напоминает о праве каждого человека на удовольствие от секса, а также о том, что регулярные половые контакты полезны для сердечно-сосудистой системы, сообщают МедНовости.

Слоганом буклета стала фраза «an orgasm a day keeps the doctor away» («ежедневный оргазм заменяет врача»). Один из его авторов Стив Слэк, директор Центра ВИЧ и полового здоровья Шеффилдского отделения NHS, считает, что пособие не пропагандирует подростковый секс, а наоборот, предлагает школьникам отложить потерю девственности до того момента, как они будут уверены в своей способности получать от этого удовольствие.