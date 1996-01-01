Мини-юбки и пирсинг разрешили

Вмешательство прокуратуры поставило точку в споре между администрацией Кемеровского педагогического колледжа и студентами на тему о стиле одежды для посещения учебных занятий, сообщают Известия.Ру.

Речь идет о требовании ректората к девушкам не носить юбки длиной в носовой платок, обеспечить, по возможности, прикрытие одеждой живота и выступающей части спины. В училище посчитали, что педагогическая профессия не предполагает пирсинг бровей, языка, носа, губ и других частей тела. Прокуратура усмотрела в этих запретах нарушение гарантированного Конституцией страны равенства прав человека. Подобные формы ограничения гражданских свобод противозаконны. Администрация государственного колледжа признала свою неправоту и запреты сняла.