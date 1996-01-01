Начальную школу ожидают перемены

Сегодня разработано три варианта, и все они представлены на общественное обсуждение. Главный принцип первого варианта – передать 5-й класс в ведение начальной школы, а подростковую начинать уже с 6-го, сообщает Первый канал.

Каждое учебное заведение будет само решать, сколько учиться малышам – 5 дней или 6. Если решат ходить на уроки и в субботу, то в этот день должны идти дополнительные занятия.

Второй вариант тоже предлагает увеличить период начальной школы до 6-го класса, а 10% учебного времени отвести на общественно-полезную деятельность ребенка.

Ну, а третий вариант делает упор на то, чтобы иностранный язык и информатику начинали изучать уже со 2-го класса, а на физкультуру отводилось не меньше 3 часов в неделю.

В одном авторы всех предложений единодушны: максимальная нагрузка в начальной школе отныне не должна быть больше 22 часов в неделю. Окончательно решение надо будет принять уже через год – к сентябрю 2010 года, пишет 5ballov.Ru.