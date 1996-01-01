Без аттестатов останутся свыше 30 тысяч российских выпускников

В 2009 г. более 30 тыс. выпускников российских школ не получат аттестаты, так как не сдали удовлетворительно обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«30019 выпускников не набрали минимального количества баллов по двум обязательным предметам, это около 3% от общего количества выпускников», — говорится в пресс-релизе службы. Ранее, по предварительным данным, доля выпускников, которые останутся без аттестата по итогам «первой волны» ЕГЭ, оценивалась в 2,2%.