К ЕГЭ нужно готовиться с 5 класса

Каковы главные уроки ЕГЭ? Какова судьба тех детей, кто вышел из школы со справкой? На эти и другие вопросы искали ответы участники круглого стола, который прошел во Владивостокском филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

Ирина ГИННЯТУЛЛИНА, главный специалист отдела мониторинга развития образования администрации Владивостока:

- Всего во Владивостоке в этом году муниципальные общеобразовательные учреждения окончил 3 551 выпускник. В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 3 487 человек, по математике - 3 482. 14 человек, которые по уважительным причинам не участвовали в ЕГЭ, сдали экзамен во второй волне. Остальные учащиеся сдавали экзамен в традиционной форме, которая была предусмотрена для детей с различными заболеваниями.

Несмотря на то что сначала и у выпускников, и у родителей был негативный настрой к ЕГЭ, сегодня и первые, и вторые увидели в новой форме свои плюсы. Например, сейчас у выпускников между школьными экзаменами и зачислением в вуз есть каникулы. Раньше для детей это была очень большая психологическая нагрузка.

Второй момент может показаться негативным, но у нас в этом году впервые за последние несколько лет появились выпускники, которые не смогли сдать итоговую аттестацию. Появились двойки, которых не было на протяжении нескольких лет. И это, я считаю, нормально, т. е. есть картина стала более реальная. Причем во Владивостоке, надо сказать двоек не так уж и много: 280 выпускников муниципальных образовательных учреждений из 3 551 получили справки. 103 из них – выпускники дневных школ, 177 – вечерних. И в этом случае, на мой взгляд, есть некоторая недоработка. Вечерние школы можно было бы освободить от ЕГЭ или предоставить выпускникам возможность сдавать его по желанию.

К минусам я бы отнесла тот факт, что Приморский край включился в этот процесс уже в штатном режиме и игнорировал эксперимент, который шел с 2001 г. 9 лет все регионы потихоньку включались в ЕГЭ. И результаты в этих регионах оказались лучше. В какой-то степени не готовы были к новой форме и учителя. Ведь учителя русского языка, математики в основном - это люди далеко за средний возраст, которые привыкли работать в традиционной форме. Несмотря на то что работа методических объединений в школах уже давно направлена на тесты, группу заданий «С» не могут осилить многие учителя.

Лилия НИМАН, завуч МОУ СОШ N 23:

- У нас в этом году было 79 выпускников. Из них выходят из школы со справками двое. Одна девочка не так давно прибыла к нам из Армении и не сдала экзамен по русскому языку. Еще один ребенок не справился с заданием по математике. Я считаю, что это небольшой процент.

В этом году порог по математике был снижен до 21 балла и задания по сложности были посильные. По русскому языку тоже можно было набрать тот минимальный балл, при котором ребенок получал положительную оценку. Если говорить о других предметах, о физике, например, то все те дети, которые сдавали физику в этом году, подтвердили свои годовые оценки. Баллы были довольно высокие – у некоторых выпускников до 82.

Одна из самых главных проблем – несоответствие программ заданиям ЕГЭ. Во всех учебниках должен быть необходимый для сдачи ЕГЭ минимум. Программа учебников и ЕГЭ должна быть выстроена в одну линию. А у нас только по русскому языку – множество авторов учебников, одни хорошо освещают одно, другие – другое. И ребенку очень сложно сориентироваться. Также большой вопрос к ЕГЭ по литературе, например, мы ведь учим ребенка в первую очередь говорить, развиваем монологическую речь. А как ее можно оценить при помощи теста?

Кроме этого, подготовку к ЕГЭ нужно начинать с 5 класса, тогда к выпускному тестированию дети уже будут готовы.

Сейчас говорят, что те, кто не сдал ЕГЭ, могут пойти в техникум, получить и профессию, и аттестат. Но ведь многие пойдут для того, чтобы получить аттестат, профессия им не нужна. Рабочих кадров не станет больше. Большинство ребят все равно будут стремиться поступить в вузы. Это и понятно – сегодня практически на любую вакансию требуется высшее образование, не всегда важно какое.

Но, с другой стороны, ЕГЭ высветил те вопросы, над которыми необходимо работать. А это уже позитив.

Кристина ДИМЧУК, начальник Высшего морского колледжа Дальрыбвтуза:

- За последние два-три года у нас увеличился поток абитуриентов на базе 9 классов. В этом году он рекордно высок - на 65 бюджетных мест подано 120 документов. И копий аттестатов очень мало. Это значит, что ребята уже определились с выбором. На базе 9 классов - 70% документов от иногородних абитуриентов, и в большинстве своем аттестаты слабые. Когда я вижу хорошие аттестаты, спрашиваю, почему не пошли в 10 класс. И все отвечают одинаково – боюсь ЕГЭ. В общем, хочу отметить, что у иногородних абитуриентов подготовка слабая, многие приезжают из сел, где часть предметов вообще не преподавалась. Чаще всего это английский.

Лилия Ниман:

- Кадровый вопрос стоит в школах очень остро. У нас средний возраст педагогов – 55 лет, т.е. пенсионный. Недавно к нам приходил историк, выпускник вуза. У него молодая семья, которую нужно содержать. Мы дали ему максимальное количество часов, и при этом его зарплата составила 7 000 руб. Может он прокормить семью за такую зарплату? Надеемся, что сейчас, когда молодым специалистам выплачивается ежемесячное пособие и единовременное пособие в размере 5 минимальных размеров оплаты труда, ситуация все-таки изменится. Уже три звонка от молодых специалистов мы этим летом получили.