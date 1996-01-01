«Лотос» соберет туристов со всего края

С 31 июля по 2 августа в Яковлевском районе состоится традиционный эко-туристический фестиваль «Лотос», посвященный Году молодежи.

Заявки на участие уже подали жители Владивостока, Находки, Уссурийска, Арсеньева и других городов и районов края. Среди участников будут как частные лица, так и турфирмы. Фестиваль пройдет в райцентре – с. Яковлевка, на берегу бассейна с цветущими лотосами. Еще в 70-е годы местный охотовед В. ТЕСЛЕНКО и его помощники бросили в бассейн 15 кг семян лотоса. С тех пор в июле-августе поверхность бассейна украшают розовые цветы лотоса. Полюбоваться этим зрелищем собираются туристы со всего края.