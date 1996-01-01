Не надо «водружать тело в трусы» на курортах, где есть грипп

Россиянам не стоит ехать на отдых в те страны, где зарегистрировано большое количество случаев гриппа A/H1N1, в том числе летальных, а к своему здоровью нужно относиться более ответственно, заявил главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. В 139 из 180 стран мира уже зарегистрирован новый грипп.

«Зачем отдыхать в тех странах, о которых мы предупреждали?» - сказал Онищенко в эфире телеканала «Вести». По его словам, отдых россиян носит «расслабленный, полураздетый, абсолютно безответственный характер». Россияне спешат на зарубежных курортах «водрузить свое неспортивное тело в трусы, которые называются шорты, надеть некое подобие обуви, посещать злачные места с употреблением разного содержания спиртных напитков», заявил глава Роспотребнадзора.

Онищенко рекомендовал россиянам для подобного времяпрепровождения выбрать Родину, например Байкал или «овеянный легендами и сказаниями» Сочи.

«Даже если он (россиянин) не поедет в этом году в Таиланд, Доминикану, Испанию - разве изменится что-нибудь? Ничего». Вместе с тем, по его мнению, тотальным запретом на выезд из страны для туристов проблему не решить.

«Если бы этот способ играл кардинальную роль, я бы, конечно, просто взял и запретил. Но поскольку это не совсем так, я просто взываю», - сказал Онищенко. Глава Роспотребнадзора посоветовал населению России осмотрительнее относиться к своему здоровью, принимать витамины, лечиться, если заболели, а не переносить болезнь «на ногах».

В России с конца мая зарегистрировано семь случаев гриппа А/H1N1. Трое заболевших выздоровели практически сразу. Еще четыре случая выявлены в июле.