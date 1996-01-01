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К празднику, ТОФсь!
Активная подготовка к празднованию дня Военно-Морского флота проходит на главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделе информации и общественных связей ТОФ, командующий флотом вице-адмирал Константин Сиденко утвердил программу основных мероприятий празднования во Владивостоке. Торжества пройдут во всех частях и на кораблях в местах дислокации флота. Во Владивостоке заканчивается подготовка к военно-морскому параду, идут репетиции театрализованного представления. Число его участников составит нескольких сот человек. Линию морского парада будут представлять надводные корабли различных классов и подводные лодки.
Праздничный концерт-поздравление, посвященный Дню ВМФ России, пройдет в субботу 25 июля во владивостокском Доме офицеров флота, а 26 июля в 10.30 состоится церемония возложения венка и цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава ТОФ» и построение личного состава для подъема Андреевского флага и флагов расцвечивания, объявления приказов и поздравлений. Начало военно-морского парада и театрализованного представления состоится в 11.00. Местом проведения традиционно станет Водная станция ТОФ. Сценарий театрализованного представления в этом году состоит из более 20 фрагментов, рассказывающих о страницах ратной истории России, сегодняшнем дне флота, будут продемонстрированы возможности вооружения и боевой техники, выполнены боевые упражнения, спортивные, музыкальные номера. Девятый год подряд роль Нептуна будет играть капитан 1 ранга Виктор Кравец.
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