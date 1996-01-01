Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как поднять настроение в пасмурный день? (Опрос "ЗР")
Лето в этом году не радует жителей Владивостока. Полтора месяца мы почти не видели солнца, и по-настоящему жаркие дни можно пересчитать по пальцам. Cерая туча затягивает не только небо, но и настроение горожан. Как добавить ярких красок в серый день и поднять себе настроение? – с этим вопросом «ЗР» обратился к жителям Владивостока.
Светлана СЕМЕНЧЕНКО, студентка ДВГТУ:
- Я думаю, для молодёжи нет плохой погоды! Если у кого-то нет настроения, не нужно унывать и сидеть дома – надо собирать друзей и поднимать настроение себе и окружающим.
Ольга Федоровна, пенсионерка:
- Обычно плохое настроение возникает из-за переутомления, а не из-за непогоды. Поэтому чтобы его поднять, надо выспаться. Самое главное – не надо бояться плохого настроения, ведь настроение не может у человека быть всегда хорошим. Главное, ни в коем случае ни с кем не ссориться. Хорошо заняться физической работой: прогуляться пешком, для мужчин – позаниматься с гантелями.
Светлана КАРМАЗИНА, выпускница вуза:
- Чтобы поднять настроение в плохую погоду, я обычно покупаю что-нибудь вкусненькое к чаю и зову в гости подруг. Мы обмениваемся последними новостями и просто приятно общаемся. Мой муж, какая бы ни была погода, два раза в неделю занимается любительским футболом и регулярно участвует в корпоративных соревнованиях, что помогает ему поднять настроение в пасмурный день. В такой день можно, например, спокойно писать диплом – «душа на волю не рвётся».
Мария ВЕТЛОВА, преподаватель английского языка:
- Когда я замечаю, что у меня плохое настроение, я вспоминаю, что у меня хорошего есть в жизни. Я смотрю вокруг и стараюсь заметить красивое в природе, городе. Если пасмурная погода выпадает на выходные, то это прекрасный повод посвятить время себе – сделать маникюр, нанести масочку на лицо. Также можно заняться любимым делом или почитать хорошую книгу, построить планы на солнечный отпуск. Поднимет настроение ужин, проведённый в кругу друзей, красное сухое вино и новое, никогда ранее не готовившееся блюдо.
Анастасия ПОНУРОВСКАЯ, студентка МГУ им.Невельского:
- В пасмурный день я сижу в Интернете на сайте знакомств, ем шоколад или хожу по магазинам, если есть деньги. Ещё я люблю в тёплых носках, накрывшись пледом, и с кружкой горячего кофе или шоколада в руках посмотреть любимый фильм. Иногда купаю кота и наблюдаю за его поведением – он очень забавный после купания. Ещё можно устроить примерочный день и перемерить все платьишки, шорты, топики, купальник и представить, как я буду покорять пляж, когда появится солнышко.
Зинаида Петровна, библиотекарь:
- Поднять настроение можно разными способами. Если располагаешь деньгами, то самый лёгкий способ поднять настроение – это пройтись по магазинам. Хорошо поднимет настроение радостное известие от близких родственников. А самое главное, чтобы было здоровье, – тогда и настроение будет хорошим.
Игорь ПОДОЛЯН, менеджер:
- Мне кажется, если делать то, что тебе нравится, то неважно, какой день – пасмурный или нет. Например, по субботам я играю в Encounter, какая бы ни была погода. Это здорово поднимает настроение, тем более получаешь неплохую дозу адреналина и живого общения. Если не холодно, хорошо прогуляться по городу. Если нет никаких дел или предложений от друзей, я люблю посидеть дома за книжкой или набрать фильмов и смотреть целый день.
Владимир ХРИМАЗОРИН, дед двоих внуков:
- Чтобы поднять настроение, в пасмурный день я люблю ходить в баню/сауну. Дети ходят в кино, внук играет в игрушки, а внучка ещё совсем маленькая – три месяца недавно исполнилось – ей пасмурная погода настроение ни капли не портит.
Ольга, продавец-консультант:
- Самый простой способ поднять настроение в пасмурный день – это послушать весёлую, зажигательную музыку. Можно съесть что-нибудь вкусное (только от чего веса не наберёшь). Лично мне всегда поднимает настроение мороженое».
Ольга КАЛИНИНА, школьница:
- Я устрою дома девичник - включу любимую музыку, зажгу аромапалочки. Просмотрю старые фото. Могу сходить в салон красоты, переберу вещи в шкафу, схожу на аттракционы. Можно надеть яркие резиновые сапожки и пойти с друзьями прыгать через лужи или вообще съездить в соседний город и прогуляться по незнакомым улицам. Ещё в пасмурный день хорошо утром отправиться на пробежку и получить заряд бодрости на весь день – вялость и уныние как рукой снимет».
Руслан, сотрудник охранного агентства:
- Настроение поднимет знакомство с симпатичной девушкой. Можно с друзьями поехать на рыбалку, сходить в ночной клуб, организовать минифлэшмоб в многолюдном месте. Вообще хорошо поднимает настроение физическая разгрузка - просто подурачиться, попрыгать, заняться сексом, в конце концов, – и хорошее настроение гарантировано в любую погоду.
Светлана, администратор:
- Если отпуск только в сентябре, то грустить некогда - работы много, а когда жары нет и дела идут быстрее, и нужные люди на месте, а не на пляже. А еще можно разобрать фотографии, оставшиеся с прошлого отпуска, ведь до них руки так и не дошли.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха