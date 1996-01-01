Как поднять настроение в пасмурный день? (Опрос "ЗР")

Лето в этом году не радует жителей Владивостока. Полтора месяца мы почти не видели солнца, и по-настоящему жаркие дни можно пересчитать по пальцам. Cерая туча затягивает не только небо, но и настроение горожан. Как добавить ярких красок в серый день и поднять себе настроение? – с этим вопросом «ЗР» обратился к жителям Владивостока.

Светлана СЕМЕНЧЕНКО, студентка ДВГТУ:

- Я думаю, для молодёжи нет плохой погоды! Если у кого-то нет настроения, не нужно унывать и сидеть дома – надо собирать друзей и поднимать настроение себе и окружающим.

Ольга Федоровна, пенсионерка:

- Обычно плохое настроение возникает из-за переутомления, а не из-за непогоды. Поэтому чтобы его поднять, надо выспаться. Самое главное – не надо бояться плохого настроения, ведь настроение не может у человека быть всегда хорошим. Главное, ни в коем случае ни с кем не ссориться. Хорошо заняться физической работой: прогуляться пешком, для мужчин – позаниматься с гантелями.

Светлана КАРМАЗИНА, выпускница вуза:

- Чтобы поднять настроение в плохую погоду, я обычно покупаю что-нибудь вкусненькое к чаю и зову в гости подруг. Мы обмениваемся последними новостями и просто приятно общаемся. Мой муж, какая бы ни была погода, два раза в неделю занимается любительским футболом и регулярно участвует в корпоративных соревнованиях, что помогает ему поднять настроение в пасмурный день. В такой день можно, например, спокойно писать диплом – «душа на волю не рвётся».

Мария ВЕТЛОВА, преподаватель английского языка:

- Когда я замечаю, что у меня плохое настроение, я вспоминаю, что у меня хорошего есть в жизни. Я смотрю вокруг и стараюсь заметить красивое в природе, городе. Если пасмурная погода выпадает на выходные, то это прекрасный повод посвятить время себе – сделать маникюр, нанести масочку на лицо. Также можно заняться любимым делом или почитать хорошую книгу, построить планы на солнечный отпуск. Поднимет настроение ужин, проведённый в кругу друзей, красное сухое вино и новое, никогда ранее не готовившееся блюдо.

Анастасия ПОНУРОВСКАЯ, студентка МГУ им.Невельского:

- В пасмурный день я сижу в Интернете на сайте знакомств, ем шоколад или хожу по магазинам, если есть деньги. Ещё я люблю в тёплых носках, накрывшись пледом, и с кружкой горячего кофе или шоколада в руках посмотреть любимый фильм. Иногда купаю кота и наблюдаю за его поведением – он очень забавный после купания. Ещё можно устроить примерочный день и перемерить все платьишки, шорты, топики, купальник и представить, как я буду покорять пляж, когда появится солнышко.

Зинаида Петровна, библиотекарь:

- Поднять настроение можно разными способами. Если располагаешь деньгами, то самый лёгкий способ поднять настроение – это пройтись по магазинам. Хорошо поднимет настроение радостное известие от близких родственников. А самое главное, чтобы было здоровье, – тогда и настроение будет хорошим.

Игорь ПОДОЛЯН, менеджер:

- Мне кажется, если делать то, что тебе нравится, то неважно, какой день – пасмурный или нет. Например, по субботам я играю в Encounter, какая бы ни была погода. Это здорово поднимает настроение, тем более получаешь неплохую дозу адреналина и живого общения. Если не холодно, хорошо прогуляться по городу. Если нет никаких дел или предложений от друзей, я люблю посидеть дома за книжкой или набрать фильмов и смотреть целый день.

Владимир ХРИМАЗОРИН, дед двоих внуков:

- Чтобы поднять настроение, в пасмурный день я люблю ходить в баню/сауну. Дети ходят в кино, внук играет в игрушки, а внучка ещё совсем маленькая – три месяца недавно исполнилось – ей пасмурная погода настроение ни капли не портит.

Ольга, продавец-консультант:

- Самый простой способ поднять настроение в пасмурный день – это послушать весёлую, зажигательную музыку. Можно съесть что-нибудь вкусное (только от чего веса не наберёшь). Лично мне всегда поднимает настроение мороженое».

Ольга КАЛИНИНА, школьница:

- Я устрою дома девичник - включу любимую музыку, зажгу аромапалочки. Просмотрю старые фото. Могу сходить в салон красоты, переберу вещи в шкафу, схожу на аттракционы. Можно надеть яркие резиновые сапожки и пойти с друзьями прыгать через лужи или вообще съездить в соседний город и прогуляться по незнакомым улицам. Ещё в пасмурный день хорошо утром отправиться на пробежку и получить заряд бодрости на весь день – вялость и уныние как рукой снимет».

Руслан, сотрудник охранного агентства:

- Настроение поднимет знакомство с симпатичной девушкой. Можно с друзьями поехать на рыбалку, сходить в ночной клуб, организовать минифлэшмоб в многолюдном месте. Вообще хорошо поднимает настроение физическая разгрузка - просто подурачиться, попрыгать, заняться сексом, в конце концов, – и хорошее настроение гарантировано в любую погоду.

Светлана, администратор:

- Если отпуск только в сентябре, то грустить некогда - работы много, а когда жары нет и дела идут быстрее, и нужные люди на месте, а не на пляже. А еще можно разобрать фотографии, оставшиеся с прошлого отпуска, ведь до них руки так и не дошли.