Да будет свет… в конце тоннеля

В очередной раз отключают электричество, и в очередной раз невольно приходят мысли вроде: «Конечно, это всё замечательно: вечер, свечи, закат за окном, даже радио попискивает (замечательное напоминание о советских временах, развлекает вот в такие «тёмные» вечера) – романтика. А с другой стороны, ведь и ужин приготовить надо, да хотя бы «Новости» посмотреть для успокоения души – увидеть, к примеру, что в какой-нибудь далекой деревушке единственный мост, по которому доставляют продовольствие, вот-вот обрушится, а единственную линию подачи электричества снесло деревом после последней метели в феврале, в общем, еженедельные вечера без света и компьютера в моем доме – просто рай в сравнении с тем, что творится в этой деревушке».

Почему же так? Живем вроде в XXI веке, практически в цивилизованной стране, а с элементарными удобствами и условиями жизни не можем разобраться. Провели реформирование ЖКХ, вместо ЖЭУ появились управляющие компании, товарищества собственников жилья. Еще в преддверии реформы число компаний, желающих стать управляющими и честно и добросовестно обслуживать многоквартирные дома, стремительно возросло. Провели тендер, так сказать, для выявления «однодневок» и, казалось бы, выявили и устранили. Только спустя некоторое время оказалось, что эти компании, успешно прошедшие тендер, почему-то деньги собирают, а обязанности свои не выполняют. Обнадеженные жильцы, которых управляющая компания уверяла, что в случае подписания договора на обслуживание, дом ожидает капитальный ремонт, асфальтирование прилегающей территории чуть ли не до Светланской и т.д. и т.п., так и ждут хотя бы косметический ремонт в подъездах и, по подозрениям, так и будут ждать его еще лет 20. Но это еще не самый крайний случай. Многие, наверное, слышали о ситуациях, когда две управляющие компании ведут борьбу за какой-либо дом. Тут идут в ход самые разные приемы, и ни одна из них не хочет уступить. А бедным жильцам приходят счета на одну и ту же услугу одновременно от обеих компаний – вот и разбирайся, кому тут платить.

Рассмотрим другой случай – ТСЖ. Вроде всё просто – ходи на собрания, выбирай председателя и вместе, всем товариществом, решай все проблемы. Зачастую это заканчивается просто одним единственным собранием от силы из 15 человек (со всего дома) и выбором председателя (путем уговоров и фраз «ну должен же кто-то, в конце концов, согласиться»). Конечно, может попасться действительно активист, который душой и телом болеет и за дом и за соседей. Но обычно таких находится не много. Проблема всех этих товариществ кроется в простом равнодушии самих жильцов: никому не хочется после тяжелого рабочего дня сидеть два часа на лужайке возле дома и решать, с какого этажа начать ремонт и стоит ли в этом году менять трубы.

Но все же вернемся к управляющим компаниям, как к более распространенному и более проблемному виду решения вопросов жилищно-коммунального характера. Чаще всего компания стремится заполучить себе как можно больше домов – еще бы, и дураку понятно, что с каждым домом прибыль компании возрастает. Но с количеством домов возрастает и количество проблем в них, а решать это должна одна единственная управляющая компания. Должна, но не стремится. Плюс ко всему, «подопечные» компании разбросаны по всему городу, а офис находится лишь в одном каком-то определенном месте. Пока доедешь до офиса невольно вспоминаешь старый добрый ЖЭУ, находившийся в доме напротив. Приезжаешь, а тебе говорят: «А сегодня день не приемный!». «Как не приемный?- удивляешься ты. – Я ведь утром звонила, мне сказали, что можно подъехать». «Ничего не знаю, приходите завтра»,- с милой улыбкой отвечают тебе. А люди ведь специально с работы отпрашиваются.

В конце июня было торжественно объявлено, что Партия "Единая Россия" берет под контроль работу управляющих компаний в краевом центре. Это связано с тем, что в приемную Владимира Путина, расположенную в здании Дальрыбвтуза, поступило больше всего обращений, касающихся работы управляющих компаний по ремонту и благоустройству жилого фонда и придомовых территорий. Вот вроде бы и вопрос поставлен, и меры начали принимать, создана очередная организация «на общественных началах»… Только вот надолго ли её хватит, и не станет эта благородная общественная организация очередной бюрократической организацией? Вопрос риторический, как и любой вопрос, касающийся ЖКХ…