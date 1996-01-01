Владивостокцев побаловали шоколадом

В минувшую субботу у горожан, приунывших в тумане и холоде, появилась возможность отрешиться от дурного настроения (погоды?) благодаря празднованию всемирного дня шоколада, впервые прошедшего во Владивостоке.

Вопреки многочисленным слухам и рекламе, в здании музея Арсеньева не разливались шоколадные реки: организаторы акцентировали внимание публики на познавательной части фестиваля, открывая весьма интересную и малоизвестную в житейских кругах историю шоколада. Делалось это поэтапно: почти у самого порога парень в сомбреро встречал народ вопросами вроде «Растут ли в Никарагуа какао-бобы?», а за правильные ответы раздавал идеально разглаженные конфетные обертки, которые впоследствии можно было обменять на сладости. Далее за просвещение посетителей брались дамы в белых халатах из технологической обработки. Демонстрируя рассыпанные по колбочкам экземпляры какао-бобов, кокосовой стружки и орехов, они рассказывали о процессе перемалывания ошкуренных зерен какао, об испанцах, превративших холодный энергетический напиток индейцев в практически современный вариант какао, и о разнице между черным и белым шоколадом. На втором этаже зрителям предстояло еще глубже уйти в историю, подробнее узнав об индийской «пище богов» и, главное, о появлении ее во Владивостоке. Окончательно закрепить полученные знания помогли многочисленные дегустации в ходе презентаций ресторации «Порто-Франко», компании «Нестле» и т.д.

Однако самое интересное, как всегда, оказалось в конце. Большую часть третьего этажа заняла презентация ОАО «Приморский кондитер», составленная, главным образом, из материалов, рассказывающих вековую историю кондитерского дома. На стенах – десятки черно-белых фотографий, на которых изображены коллективы фабрик начала 20 в., женщины в белых халатах и чепчиках, сортирующие карамель. Здесь же представлены стенды с вещами образца первой половины прошлого века: флаконы из-под шоколадной эссенции (на их стенках даже сохранилось несколько темных капель), мощная на вид шкатулка «Высший Сортъ», куда помещалась четырехкилограммовая карамель, и даже шоколадная фигурка девочки, сохранившаяся с тех же времен. Помимо этого, дань уважения была отдана создательнице «Птичьего молока» и «Кометы» Чулковой Анне Федоровне, чей рецепт конфет на основе водорослей в точности не смог повторить никто. Здесь же можно было увидеть и целые альбомы конфетных фантиков, пущенных в оборот еще в 20е годы. Как оказалось, некоторые из них живы и сегодня: к примеру, «Мишка на севере» все так же ходит по голубому льду на фоне синего неба, как и много лет назад.

Для тех же, кого больше интересовала не историческая, а практическая сторона шоколада, за соседней дверью был сооружен небольшой шоколадный фонтан. Руками его, к сожалению, было не потрогать, но вот подставить под его густые струи кусочки фруктов за определенную цену разрешалось.

- Когда прошла Ночь музеев, мы поняли, что многие люди посещают музеи только благодаря таким мероприятиям, - говорит одна из гидов Татьяна Николаевна, - К тому же, поступало множество заказов на проведение подобных событий, однако это очень сложно: подготовка занимает обычно полгода, иногда даже год. В этот раз задача стояла вообще непосильная: подготовить за полтора месяца мероприятие, которое раньше у нас не проводилось, да еще и с тем количеством информации, что имеется в наших фондах. Мы обзвонили всех, кто хотел бы принять участие, и, представьте себе, даже «Коркунов» и «Нестле» откликнулись, прислав свою продукцию из Москвы. Хотя этим дело и не ограничилось – здесь теперь можно увидеть шоколад из Японии, Кореи, Великобритании. Перед нами стояла задача не накормить людей, а преподнести им интересные факты истории. Поэтому, думаю, сегодняшний праздник вызовет среди посетителей резонанс. Однако мы совершенно этого не боимся, ведь это для нас новый опыт и, мне кажется, вполне удачный».