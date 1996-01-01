Худеем без ограничений с центром «Доктор Борменталь»

Практически все женщины и большинство мужчин стараются следить за своим весом, и у всех совершенно разные методы борьбы с лишним весом, впрочем, как и результаты. Кто-то изнуряет себя диетами, даже голодовками, кто-то просто ведет активный образ жизни, для некоторых выход виден в специальных препаратах, капсулах, поясах, самые отчаянные прибегают к хирургическому вмешательству. Федеральная сеть центров снижения веса «Доктор Борменталь» предлагает уникальную методику похудения без запретов и без возврата лишних килограммов.

Программа, по которой работает центр «Доктор Борменталь» существует уже 17 лет. Впервые она была разработана в Томске на кафедре Нормальной физиологии: молодые врачи-психотерапевты Михаил Гаврилов и Андрей Бобровский заинтересовались психологией людей с избыточным весом и начали искать методы коррекции их пищевого проведения. С тех пор эта методика стала развиваться и совершенствоваться. На данный момент открыто 118 центров в России и СНГ.

Основа программы состоит в работе с основными причинами набора избыточного веса: психологическими, физиологическими, социальными и неправильными пищевыми привычками. Особенности работы центра «Доктор Борменталь» и его методик состоят в отсутствии ограничений на какие-либо продукты, работе с клиентами на протяжении всего периода снижения веса, поведении психологической коррекции скрытых, эмоциональных причин переедания для сохранения результата. Таким образом, программа включает в себя пять обязательных занятий и сопровождение в течение года. На предварительной бесплатной консультации сотрудники центра подробно рассказывают о программе, рекомендациях, противопоказаниях, после чего определяется с помощью психологического тестирования и диагностики состава тела, подходит ли данная программа для клиента. Противопоказаниями к снижению веса при помощи методики центра являются беременность, кормление грудью (должно пройти 3 месяца после прекращения), психические расстройства, возраст старше 60 и младше 18 – всё это обсуждается и выясняется на первой консультации.

Тренинг, направленный на снижение веса проходит в группе до 25 человек, который проводят два ведущих-психолога, работающих в паре. Кроме того, курс включает неограниченное количество индивидуальных занятий. Метод не предполагает прием каких-либо препаратов, снижение веса происходит естественным путем. Результат сохраняется надолго, так как при прохождении программы у человека формируются основные пищевые привычки, стереотип питания человека, не имеющего пищевой зависимости. Расценки в разных городах колеблются от 8 до 30 тысяч рублей. Во Владивостоке цена за курс снижения веса с заключением юридического договора на год составляет 13500 рублей.

Специалисты центра снижения веса «Доктор Борменталь» обучены специальным методам, устраняющим конкретную причину избыточного веса. Кроме того, применяемые в центре методы повышают самооценку, позволяют успешно использовать внутренние ресурсы, и не только для снижения веса, но и для общего улучшения самочувствия. Благодаря скрытым возможностям своего подсознания, человек худеет быстро и без особого напряжения.