Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Худеем без ограничений с центром «Доктор Борменталь»
Практически все женщины и большинство мужчин стараются следить за своим весом, и у всех совершенно разные методы борьбы с лишним весом, впрочем, как и результаты. Кто-то изнуряет себя диетами, даже голодовками, кто-то просто ведет активный образ жизни, для некоторых выход виден в специальных препаратах, капсулах, поясах, самые отчаянные прибегают к хирургическому вмешательству. Федеральная сеть центров снижения веса «Доктор Борменталь» предлагает уникальную методику похудения без запретов и без возврата лишних килограммов.
Программа, по которой работает центр «Доктор Борменталь» существует уже 17 лет. Впервые она была разработана в Томске на кафедре Нормальной физиологии: молодые врачи-психотерапевты Михаил Гаврилов и Андрей Бобровский заинтересовались психологией людей с избыточным весом и начали искать методы коррекции их пищевого проведения. С тех пор эта методика стала развиваться и совершенствоваться. На данный момент открыто 118 центров в России и СНГ.
Основа программы состоит в работе с основными причинами набора избыточного веса: психологическими, физиологическими, социальными и неправильными пищевыми привычками. Особенности работы центра «Доктор Борменталь» и его методик состоят в отсутствии ограничений на какие-либо продукты, работе с клиентами на протяжении всего периода снижения веса, поведении психологической коррекции скрытых, эмоциональных причин переедания для сохранения результата. Таким образом, программа включает в себя пять обязательных занятий и сопровождение в течение года. На предварительной бесплатной консультации сотрудники центра подробно рассказывают о программе, рекомендациях, противопоказаниях, после чего определяется с помощью психологического тестирования и диагностики состава тела, подходит ли данная программа для клиента. Противопоказаниями к снижению веса при помощи методики центра являются беременность, кормление грудью (должно пройти 3 месяца после прекращения), психические расстройства, возраст старше 60 и младше 18 – всё это обсуждается и выясняется на первой консультации.
Тренинг, направленный на снижение веса проходит в группе до 25 человек, который проводят два ведущих-психолога, работающих в паре. Кроме того, курс включает неограниченное количество индивидуальных занятий. Метод не предполагает прием каких-либо препаратов, снижение веса происходит естественным путем. Результат сохраняется надолго, так как при прохождении программы у человека формируются основные пищевые привычки, стереотип питания человека, не имеющего пищевой зависимости. Расценки в разных городах колеблются от 8 до 30 тысяч рублей. Во Владивостоке цена за курс снижения веса с заключением юридического договора на год составляет 13500 рублей.
Специалисты центра снижения веса «Доктор Борменталь» обучены специальным методам, устраняющим конкретную причину избыточного веса. Кроме того, применяемые в центре методы повышают самооценку, позволяют успешно использовать внутренние ресурсы, и не только для снижения веса, но и для общего улучшения самочувствия. Благодаря скрытым возможностям своего подсознания, человек худеет быстро и без особого напряжения.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста