Хочу все знать!

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01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Так заявили студенты института международных отношений ДВГУ и образовали свой собственный клуб, клуб активных, одаренных и любознательных молодых людей, в минувшую пятницу состоялось 10-е, юбилейное заседание клуба.

Они вывезут из страны не только знание русского языка, но и нравов, традиций, и культуры русского человека. В ИМО ДВГУ учатся студенты многих стран: здесь есть и представители Франции, Америки, Германии, а также близлежащих стран, таких как Вьетнам, Япония, Корея. Для того, чтобы учащиеся прониклись такой уникальной цивилизацией, как Россия, для них проводят обучающие лекции, экскурсии, также они посещают концерты хореографического училища.

-Задача нашего института – продвижение русского языка и русской культуры в зарубежные страны, - говорит Александр Якубович Соколовский, директор ИМО, - ведь у нас есть студенты из таких известных университетов, как Оксфорд, Кембридж, Гавайский университет. Занятия вне аудитории дают, возможно, даже больше знаний, чем аудиторные, здесь студенты учатся слушать и понимать русскую культуру, ведь когда есть интерес, то и информация воспринимается легче.

Темы для лекций ребята выбирают сами, преподаватели идут им навстречу, так как на заседания студенты являются по собственному желанию. В рамках клуба иностранцы уже узнали об истории русского алфавита, славянской мифологии, о русской кухне, литературе, последняя же встреча была посвящена истории создания и развития столицы Приморья – Владивостока.

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