Фонтаны снова радуют жителей города Владивостока

В преддверии 149-ой годовщины со дня образования краевого центра глава Владивостока Игорь Пушкарёв распорядился отремонтировать и запустить городские фонтаны.

Как сообщил директор ОАО "Водоканал" Владимир Овсянников, в День города работать начали сразу 8 фонтанов. Пять из них на владивостокском Арбате, два у Дома офицеров флота и один, самый зрелищный, на территории Спортивной гавани. Он оснащен новым светомузыкальным компьютерным оборудованием. Благодаря этому, он работает синхронно с музыкальным сопровождением. Подготовка к запуску этих достопримечательностей Владивостока шла несколько недель. Фонтаны работают по графику - по будням с 12.00 до 14.00 и с 18.00 до 23.00. В выходные с 12.00 до 00.00.

Специалисты городского водоканала совместно с администрацией Владивостока обеспечили ремонт, герметичность и безопасность этих объектов. Теперь ежедневно возле фонтанов дежурит обслуживающая спецбригада ОАО "Водоканал". Кроме того, по просьбе администрации Владивостока выставлен наряд милиции для суточного наблюдения за общественным порядком.

Фонтаны выключат с наступлением холодов, примерно в октябрь месяц.