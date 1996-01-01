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Сохрани дитя!
Акция «Подари мне жизнь» прошла 15 июля в женской консультации Ленинского района. «МУЗ Городской Клинический родильный дом», в состав которого входит консультация, первым во Владивостоке откликнулся на предложение провести «Неделю против абортов», поступившее от фонда социально-культурных инициатив, который курирует супруга Президента РФ Светлана Медведева.
Перед собравшимися выступили главврач, кандидат медицинских наук Т.Ю. Курлеева, акушер-гинеколог Л.А. Кабанова, детский гинеколог С.Ю. Крумкина, а также священник отец Александр, представляющий общество православных врачей, и психолог. В лекцию были включены рассказ о развитии и формировании ребенка в животе матери, краткое описание методов прерывания беременности и различные статистические данные, касающиеся абортов. Красной нитью через все выступления прошла мысль о важности создания семьи и разумного планирования беременности.
- Убив первого ребенка, вы можете подставить под риск жизнь последующих детей, так как серьезные осложнения после аборта могут подорвать женское здоровье. Врачи идут на такой шаг, как искусственное прерывание беременности, лишь в соответствии с определенными медицинскими показаниями. Если выбор стоит между тем, чтобы спасти жизнь матери, и тем, чтобы спасти жизнь ребенка, - конечно, этот выбор делается в пользу матери. Заранее заботьтесь о контрацепции и обязательно консультируйтесь со своим лечащим врачом перед тем, как начать употреблять препараты. – Позиция докторов была ясна. Подтверждением ее была статистика – на 100 родов в Городском Клиническом роддоме приходилось 40% абортов, тогда как по стране наблюдается гораздо более высокая и печальная цифра – 73%.
В консультации работает кабинет, где будущим мамам дают грамотные советы по вопросам контрацепции, планированию семьи, навыкам ухода за новорожденными и т.д. Существует школа гигиенического воспитания подростков. Проводятся встречи с молодежью под контролем Мухотиной А.Г., Генерального секретаря регионального отделения "Российское Медицинское общество" в Приморском крае.
Горячая линия женской консультации Ленинского района – 22-00-65.
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