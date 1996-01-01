ВПН-2010: управленцы Владивостока готовы к сотрудничеству

16 июля в Администрации г. Владивостока прошло очередное заседание городской комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года под председательством заместителя главы города Т.А. БОКИЕВЕЦ.

Основным вопросом заседания явилось выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к переписи населения в части приведения в порядок адресного хозяйства городского округа. Также было заслушано выступление зам. председателя комиссии - куратора Приморскстата по проведению переписи в г. Владивостоке - В.Ю. КИСЕЛЕВОЙ о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Всероссийской переписи населения" и представлена обновленная эмблема переписи. Совместно с зам. начальника МОБ городского УВД А.Н. ВОРОТЫНЦЕВЫМ были обсуждены вопросы взаимодействия участковых милиционеров и уполномоченных по переписи при обходе частного сектора. Кроме того, были рассмотрены вопросы по активизации информационно-разъяснительной работы со СМИ.

Руководители районных административно-территориальных управлений осветили итоги работы по наведению порядка в адресном хозяйстве города, выразили желание постоянного сотрудничества с уполномоченными в части представления автотранспорта, размещения стендов по информационно-разъяснительной работе в администрациях и местах наибольшего скопления населения.

Результатом совещания явилось предложение о продолжении дальнейшего взаимодействия органов местного самоуправления и Приморскстата по подготовке такого масштабного мероприятия, как ВПН-2010.