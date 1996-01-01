Праздник шоколада во Владивостоке

Фонтаны из натурального классического шоколада, сделанного на фабрике "Приморский кондитер", порадовали всех.

11 июля во многих странах отмечают Всемирный день шоколада. Во Владивостоке накануне этого события в музее им. Арсеньева состоялось открытие выставки, посвященной истории шоколада и традициям шоколадного производства в Приморье. В числе почетных гостей была и создательница конфет "Приморское Птичье молоко" Анна Федоровна ЧУЛКОВА – ее выступление было встречено самыми громкими аплодисментами.

На следующий день двери музея открылись для всех желающих. Идея шоколадного праздника пришлась по душе приморским сладкоежкам, и до 22.00 часов вечера залы были полны посетителей.

Дети и взрослые с одинаковым интересом погружались в радостный мир шоколада – мамы и папы наравне с детьми участвовали в конкурсах и викторинах в борьбе за сладкие призы от компании "Приморский кондитер".

Гости выставки отведали шоколад и сладости со всего мира. Особое место в исторической экспозиции принадлежит Владивостокской кондитерской фабрике. Раритетные экспонаты и фотографии рассказывают о ее развитии, достижениях, уникальных разработках, людях, работавших на фабрике из поколения в поколение в течение всей ее столетней истории. Здесь представлена уникальная коллекция этикета и упаковки продукции "Приморского кондитера" с 1923 по 2009 годы. Новая подарочная упаковка классических трюфелей с картинами Владивостока начала прошлого века, выполненными директором Союза художников Л.Т. Убираевой, соседствует с коробкой трюфелей пятидесятых годов.

Продукция фабрики известна далеко за пределами Приморья, а приморский шоколад является одной из достопримечательностей нашего края.