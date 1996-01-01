Переселенцы острова Русский получили уведомления

Жители поселка Аякс на Русском получили уведомления о предстоящем переселении и начале процедуры выкупа квартир и другой недвижимости, которая оказалась на территории возведения Дальневосточного федерального университета (ДФУ).

- Все объекты, попадающие под выкуп, уже прошли оценку специалистами оценочной организации в рамках госконтракта, и абсолютно все хозяева имущества уже ознакомлены с результатами этой оценки, - сообщил генеральный директор "Дальневосточной дирекции Росстроя" Виктор ПРИМАЧУК. – Сегодня у нас есть два официальных письма от граждан – хозяев имущества на Аяксе, не согласных с оценкой. Они считают, что их имущество стоит гораздо дороже. Скорее всего, этот вопрос будет решаться в судебном порядке.

Жителям, желающим остаться на Русском, придется пожить в съемных квартирах. Деньги на аренду выделит "Дальневосточная дирекция Росстроя", а подыщет жилье и снимет администрация Владивостока.

- Жить на съемных квартирах им придется не меньше года, - предупредил Виктор Примачук. – Новый дом построить быстрее не получится!

Уведомления о переселении вручены как почтой, так и лично владельцам собственности под роспись. Причем порядок переселения и список лиц, у которых выкупается имущества, напечатан в средствах массовой информации, на сайтах администрации Владивостока и "Дальневосточной дирекция Росстроя".