Начались репетиции празднования Дня ВМФ России

Тихоокеанский флот приступил к репетициям празднования Дня Военно-морского флота, который состоится 26 июля на водной станции ТОФ.

Тренировки праздника походят на водной станции ТОФ по понедельникам, средам и пятницам, сообщили РИА PrimaMedia в службе информации и общественных связей ТОФ. Кроме Владивостока празднования пройдут во всех местах базирования Тихоокеанского флота в Приморье, а также в Совгаванском районе базирования и на Камчатке. День Военно-Морского флота был установлен 22 июня 1939 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКПб.