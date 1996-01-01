Над нами пройдет тень от Луны

22 июля население планеты Земля имеет шанс стать свидетелем самого продолжительного полного солнечного затмения XXI века.

В этот день тень от Луны пройдет над Индией, некоторыми странами Юго-Восточной Азии, Китаем, Индией, Непалом, Бангладешом, Бутаном и японскими островами Рю-Кю, затронет часть территории России (Дальним Восток, Сибирь и Южный Урал) и завершит свой путь в акватории Тихого океана. Общая продолжительность предстоящего солнечного затмения составит 3 часа 40 минут.

Затмение необходимо наблюдать, обезопасив глаза очками со светофильтрами.