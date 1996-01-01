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Забытая прелюдия для секса

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Что распаляет больше всего: эротическое нижнее белье, ласки, просмотр откровенных фильмов? Сексологи же уверяют, что лучше и быстрее всего пробуждает сексуальное желание вовсе не это.

Эксперимент с участием пар добровольцев показал, что разговор на откровенные темы является лучшим видом прелюдии. Медики отмечают, что наши предки знали об этом и беседа перед сексом являлась чуть ли не правилом хорошего тона.

Выяснилось, просмотр эротических фильмов и даже взаимные ласки не всегда являются залогом физиологического возбуждения, при этом тематические беседы довольно эффективно решали проблему отсутствия желания. Во время разговора большинство людей откликаются на тему беседы эмоционально. Именно этим объясняется то, что разговор на откровенные темы вызывает сильное возбуждение.

Причем мужчины и женщины одинаково сильно реагируют на эротические беседы, пишет Sexyweek. В ходе эксперимента во время этого вида прелюдии почти у всех мужчин возникала эрекция, женщины также испытывали сильное возбуждение. Ученые огласили список самых "возбуждающих" тем для разговора: это позы секса и сексуальные фантазии.

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