Дебатеры Приморья собрались вместе, чтобы поговорить о политике

С 7 по 9 июля во Владивостоке проходил Молодежный чемпионат Приморского края по парламентским дебатам, посвященный Году молодежи в России и организованный по инициативе и при поддержке администрации края .

Все темы чемпионата касались будущего Приморского края и роли молодежи в его развитии. Ведь суть соревнований состоит не только в том, чтобы привлечь молодежь к участию в политической жизни, но и в том, чтобы заинтересовать её именно приморской политикой.

Чемпионат стал заключительной частью предварительно проводившихся в течение полугода отборочных тренингов-семинаров в пяти городах Приморья. Принять участие мог любой желающий. Тем, кто прошел отбор и принял участие в финальном турнире, оплачивалось проживание в гостиничном комплексе "Экватор", где проходил чемпионат.

Более 250 неравнодушных молодых активистов изъявили желание поучаствовать в семинарах, но лишь 100 наиболее ярких и оригинальных личностей приехали в краевую столицу, чтобы поспорить о насущных проблемах страны и региона. Дебатерами стали студенты и старшеклассники из Находки, Арсеньева, Уссурийска, Артема и других городов края, где успешно прошли отборочные туры. Кстати, многие из тренеров являются членами международной ассоциации IDEA, которая способствует развитию и распространению дебатов в сообществах во всем мире.

На чемпионате выступали эксперты и мастера политических дел с лекциями и "круглыми столами" по темам: "Приморский край во время экономического кризиса", "Молодежь и политика", "Я и парламентские дебаты". Судьями конкурсов выступали тренеры. Среди них Игорь Сататейкин, Юрий Сигнаевский, Мария и Андрей Андрейченко. Досье: Международная программа "Дебаты" была основана в 1993 г. В России она развивается с 1994 г. В настоящее время в дебаты вовлечены школьники и студенты более 40 городов России. Молодежные парламентские дебаты успешно зарекомендовали себя в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В Приморье эта программа реализуется на протяжении последних четырех лет.

"Такие мероприятия необходимы, и проведение их достаточно эффективно, - считает Андрей Андрейченко, эксперт международной парламентской организации IDEA. - Во-первых, устраняется главный минус нашей образовательной системы – заучивание. Здесь участники анализируют информацию самостоятельно, делают выводы, мыслят, продвигают свои проекты и идеи. Во-вторых, нарабатывается опыт публичных выступлений, который также важен для будущих специалистов, но в системе образования ему не нашлось места. Общественная и политическая жизнь зачастую кажется скучной и неинтересной, а в ходе игры, подобной этой, отношение к политике у молодежи меняется. И именно через эту игру они втягиваются в общественно-политические клубы, организации и начинают интересоваться ситуацией в своих городах, выступают с инициативами, способными повлиять на ход событий".

Но здесь же возникает вопрос: а насколько активна нынешняя молодежь?

"С одной стороны, уровень, допустим, избирательной активности среди молодых заметно не меняется, - рассуждает Сергей ПЕСЦОВ, доктор политических наук. – А с другой стороны, увеличивается желание молодежи быть около власти. Молодые активисты (а они есть всегда) начинают осознавать её ценность: они понимают, что если не проявлять никакой политической инициативы, то интересующие их проблемы сами собой разрешаться не будут. Поскольку и экономика, и социальная сфера всё больше и больше становятся зависимыми от политики, отдавать контроль над ней непонятно кому безрассудно. Сознательная молодежь должна брать бразды правления в свои руки".

"Больше всего мы надеемся на то, что появятся новые лидеры, - делится Петр ХАНАС, директор Дальневосточного консалтингового центра. – Ведь на самом деле кадровый голод в управленческих структурах весьма ощутим, и из-за этого приходится привлекать специалистов с запада, тогда как у нас в регионе есть свои талантливые, но пока неизвестные будущие политики. И те молодые люди, которые сейчас участвуют в подобных этому чемпионатах, рождают новые идеи и приобретают профессиональные знания, попав в органы власти, станут принципиально по-новому влиять на нашу жизнь".

На выступлении перед участниками чемпионата Петр Ханас отметил, что по большей части проблемы с управленческими кадрами существуют на уровне местного самоуправления. Не хватает профессионалов, способных понимать задачи власти и адекватно управлять.

На протяжении трех дней участники бились за право не только стать лучшими из лучших, но и заявить о себе, защищая свои политические позиции и представляя новые проекты и идеи решения поставленных перед ними в ходе игры задач.

Чемпионат проходил в двух форматах. Первый – турнир в Американском парламентском формате (АПФ). Это состязание аргументов, остроумия и риторических качеств в воображаемом парламенте. Две команды – Правительство и Оппозиция, состоящие из двух игроков каждая, обсуждают Резолюцию, предложенную для рассмотрения. В АПФ большее внимание уделяется быстрому мышлению, аргументации и анализу, нежели детальному исследованию и сбору доказательств. Второй формат – это турнир Линкольна-Дугласа, который строится на умении дебатеров придумывать оригинальные, логически связанные между собой убедительные аргументы, касающиеся вопросов морали и этики.

В турнире АПФ победу одержала команда из Владивостока "Мясо". Это Любовь Иванова и Виталий Платонов, студенты ВИМО ДВГУ. "На подготовку к дебатам ушло полгода. Темы мы не знали заранее, о них объявили только за неделю до начала турнира", - говорит Любовь. "Но игра стоила свеч, - дополняет Виталий. – Такие мероприятия дают замечательные перспективы, главная для нас – рост и развитие личности, потому что дебаты, помимо того, что это соревнования, являются ещё и развивающей технологией, которая позволяет красиво говорить, мыслить, придумывать свои и критиковать оппозиционные проекты".

В турнире по формату Линкольна-Дугласа победителем стал Александр Романцов, студент-политолог (ВГУЭС, 4 курс). "Соревнования проходили в новом непривычном формате, - комментирует он. - Я участвую уже третий год, начиная с первого курса, и сделал вывод, что парламентские дебаты учат мыслить более адекватно, ясно и широко, думать логически, а самое главное - уметь говорить, находить контакты, общаться с людьми. И плюс это хороший шанс для саморазвития и обучения чему-то новому. Даже при устройстве на работу упоминание об участии в играх может сыграть не последнюю роль".

9 июля состоялось торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей, каждый из которых получил ценный приз – по сертификату на сумму 25000 рублей на туристическую путевку в заморские страны.

Чемпионат повторится через год, поэтому если вы захотите принять участие, то такая возможность обязательно представится.