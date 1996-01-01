Морское образование - гарантированное будущее

Выпускники Морского государственного университета стабильно востребованы.

Судоходный бизнес постоянно запрашивает у нас специалистов-выпускников, т.к. дефицит кадров морских специальностей составляет, как минимум, 32-47% ежегодно.

В последние годы набор на профильные специальности неуклонно растёт в основном за счёт ежегодного прироста бюджетных мест (в прошлом году - на 40%, а в 2009 году - ещё на 10%).

Серьёзное преимущество нашего вуза состоит в том, что ребята при поступлении получают также обмундирование, питание, гарантированное проживание в общежитиях в центре Владивостока. В ходе плавательных практик и занятий каждый курсант получает хорошую морскую закалку, развивает способность к быстрой адаптации в новых условиях, готовность к вызовам и кризисам взрослой жизни.

Международные проекты университета связаны и с парусно-учебным судном «Надежда». Это особый корабль. Он является «послом мира», выполняя функцию научно-исследовательского судна и Дальневосточного плавучего университета. В преддверии Саммита АТЭС в 2012 г. «Надежда» совершит поход вокруг Тихого океана, а абитуриенты именно этого года смогут стать его участниками. Выбор абитуриентов этого года в значительной степени определяется ситуацией, которая складывается в экономике Приморского края. На Дальнем Востоке бурно развиваются нефтегазовые и строительные проекты. Заканчивается строительство нефтеналивного терминала в бухте Козьмино. На начальном этапе строительства находится Находкинский нефтеперерабатывающий завод. На этих предприятиях выпускники МГУ смогут гарантированно получить место и работать как на этапе строительства, так и во время эксплуатации объектов. В этом году наибольшее количество заявлений подано на специальности «Морские нефтегазовые сооружения» и «Вакуумно-компрессорная техника», которые будут востребованы в самое ближайшее время, поскольку готовят операторов тех систем, которые уже вводятся в эксплуатацию в Приморье и на Сахалине.

У нас работает мощная судоремонтная школа. Профессия технологов, тех, кто способен эксплуатировать судовые, береговые машины и механизмы, – это достойная перспектива на ближайшие годы в нашем регионе. На этот блок специальностей я рекомендую ребятам обратить особое внимание.

МГУ открывает специализированную юридическую подготовку с морским уклоном. Практически всё, что произошло с флотом в переходный период в России: потери отдельных судов, а то и целых пароходств, связано с отсутствием квалифицированных юристов по морскому праву. Это очень важный и востребованный блок, и МГУ сможет подготовить юристов в области морского права, чтобы отстаивать интересы судовладельцев и судоходного бизнеса России, а также международные интересы своей страны в юридической международной практике.

Количество бюджетных мест на высшую образовательную программу, а их в МГУ 41, составляет 1000 человек.

Курсантские (плавательные) специальности: Судовождение; Эксплуатация судовых энергетических установок; Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики; Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования; Эксплуатация транспортных средств (бакалавриат). Студенческие специальности: Судовое оборудование; Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов; Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов; Морские нефтегазовые сооружения; Вакуумная и компрессорная техника физических установок; Организация перевозок и управление на транспорте; Автоматизированные системы обработки информации и управления; Автономные информационные и управляющие системы; Средства связи с подвижными объектами; Информационная безопасность телекоммуникационных систем.

На среднее профессиональное образование (колледж МГУ) выделено 480 бюджетных мест, на программу начального профессионального образования (лицей МГУ) - около 300 бюджетных мест.

Обратите внимание: выпускники школ, не сдавшие ЕГЭ и не получившие аттестат о среднем (полном) общем образовании, принимаются для обучения в Морской колледж на ускоренную программу на основе свидетельства об основном общем образовании (9 классов), а также на основе справки об итоговых оценках за 10, 11 классы - на 2 курс, по всем специальностям. Примечательно, что на плавательные специальности подали документы и 10 девушек.

Флот на сегодняшний день превращается в высокотехнологичную сферу. Современный танкер-газовоз представляет собой по сложности «космический корабль на воде». И это действительно так, поскольку энергетические установки на нём - это космические технологии, а специалисты, которые управляют этим оборудованием, по сути, штучные. При этом условия проживания на современных судах и обеспечение безопасности моряков сегодня весьма высоки и соответствуют международным требованиям в области мореплавания.

Во время обучения вторая половина дня, как правило, занята ещё и интересной студенческой жизнью. При МГУ работают студенческие и курсантские Советы, есть свой Молодежный клуб, развиваются танцевальное и музыкальное направления. Университет предоставляет льготную возможность заниматься в спортивных и тренажерных залах, плавать в бассейне. Самое интересное для ребят - это возможность заниматься любыми водными видами спорта - стать полноправным членом команды нашего яхт-клуба или участвовать в командных гребных состязаниях.

Дорогие выпускники 2009 года! Мы живём в морском регионе – в Приморском крае и в городе, чьё название складывается из двух слов: «Владей Востоком». Если вы сделаете выбор в пользу профессии морской направленности, поступив в Морской государственный университет на любую ступень образования и форму обучения, то вы гарантируете себе перспективную работу и стабильную востребованность на рынке труда.

Ректор МГУ им. адм. Г.И.Невельского Сергей ОГАЙ