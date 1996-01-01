Приморскстат подвел итоги по подготовке к переписи населения

Приморье продолжает готовиться к ВПН-2010, запланированной на октябрь будущего года. Во всех городских округах и муниципальных районах Приморского края созданы комиссии (рабочие группы) по подготовке и проведению переписи, и уже состоялось 147 заседаний. Во Владивостоке 22 июля пройдет 5-е заседание краевой рабочей группы под председательством вице-губернатора Любови ДРОЗДОВОЙ.

Все работы по упорядочению адресного хозяйства, необходимые для составления списков домов и сверки картографического материала регистраторами, планировалось выполнить до 1 июля 2009 года, но работа в данном направлении еще продолжается.

Кроме того, органами УВД Приморского края за 1 полугодие 2009 года проверена 64581 квартира и выявлено 12944 нарушителей паспортных и регистрационных правил. Сотрудниками краевой службы УФМС России произведено 4534 проверки общежитий и жилого сектора и выявлено 12967 нарушителей паспортных и регистрационных правил.

В части проведения информационно-разъяснительной работы в 2009 году среди населения края при содействии администраций муниципальных образований в краевых и районных газетах регулярно публикуются материалы о предстоящей переписи, на сайтах администрации края и СМИ размещаются пресс-релизы, в эфирах радиостанций звучат соответствующие сообщения. Также в городах и районах края оформляются тематические переписные стенды, которые размещаются в зданиях администраций городских округов, муниципальных районов и сельских поселений, районных поликлиниках, службах занятости населения, библиотеках и других местах скопления людей. Благодаря этому у приморцев формируется позитивное отношение к предстоящей переписи, понимание необходимости ее проведения и осознание того, что России действительно важен каждый.