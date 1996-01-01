С ЕГЭ наперевес: вузы Хабаровского края начали прием абитуриентов

Как сообщили в министерстве образования Хабаровского края, 17 вузов региона распахнули двери для абитуриентов. Прием документов на очную форму обучения продлится до 15 июля.

По данным министерства образования края, среди абитуриентов самыми популярными остаются экономические специальности, факультеты иностранных языков и специальности по связям с общественностью.

В нынешнем году школы Хабаровского края выпустили 13066 человек. Главным критерием при поступлении для них будут результаты единого государственного экзамена. Гуманитарии - такой вывод сделали в мэрии Хабаровска по итогам ЕГЭ, основываясь на выборе предметов для сдачи экзаменов большинства хабаровских выпускников нынешнего года.

Напомним, что в нынешнем году все выпускники в обязательном порядке сдавали русский язык и математику, результаты экзаменов по которым влияли на получение аттестата. Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, экзамен по русскому языку сдавали 2 977 человек, а математику - 2 959. "Средний тестовый балл хабаровчан на ЕГЭ по русскому языку равен 59,6 балла, по математике - 45,4 балла. Эти показатели лучше, чем в прошлом году", - говорит начальник отдела управления образования администрации города Екатерина РОМАНЕНКО.

Были, конечно, и те, кто не преодолел так называемый минимальный порог. Так, 1,3% сдававших русский язык не набрали необходимых 37 баллов, на математике "провалились" 1,1% экзаменующихся, которые не смогли перешагнуть за 21 балл.

Что же касается испытаний по выбору, то как раз по ним уже можно судить, какие сферы деятельности в своей будущей жизни предпочитают нынешние выпускники. На первое место по предпочтениям, значительно опередив другие предметы, вышло естествознание - его сдавали 1 962 человека, или две трети всех выпускников города. В общероссийском масштабе этот предмет также лидирует, его выбрала половина всех выпускников страны. Следующей по популярности у хабаровчан стала история - продемонстрировать знание этого предмета решили 764 человека. Здесь по сравнению с общероссийскими показателями есть расхождения - в стране на втором месте оказалась физика, ее сдавали почти 20% выпускников, выбравших для себя технические специальности. На третьем месте у хабаровчан английский язык, знание которого показали на ЕГЭ 503 юных горожанина. А меньше всего желающих было сдавать географию - всего 35 человек, не пользовалась спросом и физика - ее сдавали 74 человека.

Самую высокую оценку по ЕГЭ -2009 получили три хабаровских выпускника. Наталья ГУРЬЯНОВА из школы №87 - по русскому языку, Михаил КЛЮЧНИКОВ из гимназии №1 - по географии, Дарёна БУЛЫГИНА из 63-й школы - по литературе - набрали максимальные сто баллов. Всего лишь на один балл отстала от них Мария ГУРИНОВИЧ из математического лицея - ее знания по английскому языку оценены на 99 баллов. Из 93 выпускников края, которые получили на ЕГЭ наиболее высокие баллы, более половины, а именно 48 - это хабаровчане. По большинству предметов среднетестовый балл хабаровских школьников выше, чем краевые и общероссийские показатели. С каждым годом как учителя, так и ученики приобретают больше опыта - ведь до нынешнего года Хабаровск в течение шести лет сдавал ЕГЭ, который проходил в рамках эксперимента.

Стоит отметить и школы, лидирующие по числу медалистов. Всего в Хабаровске 57 человек награждены "золотом", а 129 - "серебром". На первом месте гимназия №1 - ее выпускники получили 16 медалей. На втором - многопрофильный лицей - 12 медалей, замыкает тройку лидеров лицей инновационных технологий - 9 медалей. Затем идут гимназия №5, математический лицей, школа №85 - по 8 медалей; школы №№30 и 26, лицей "Ступени" - по 7 медалей; гимназия №6 - ее воспитанники получили 6 медалей; школы №№32 и 63, лицей "Ритм" - по 5 медалей.

Наличие медали остается весомым аргументом при поступлении в вузы. В этом году в вузах Хабаровского края сократилось количество бюджетных мест. По предварительным данным, бюджетных мест теперь осталось 4608. Это на 115 меньше, чем в прошлом году. Это произошло за счет перераспределения бюджетных мест - сокращения блока гуманитарных специальностей. На инженерно-технические специальности бюджетный набор увеличивается на 10-15%.

Судя по выбору профильных ЕГЭ хабаровчанами, их устремления к гуманитарным специальностями идут не в ногу с кадровой востребованностью региона.